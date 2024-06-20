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≡ ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49430
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 10:52
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Ссылка идет не только на закон о языках, но и на налоговое законодательство, на закон о защите прав потребителя. В основе же этого требования лежит обязанность бизнеса добросовестно информировать покупателей о том, за что они заплатили.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23582
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 10:34
#75
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Цитата:
abaika95:
ну пусть на завод идет или в шахту) если не просто быть коммерсом всегда есть выход

Выход он уже нашел и озвучил, так что в шахту полезешь ты :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23582
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 10:35
#76
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Цитата:
abaika95:
русский надо убрать из чеков зачем он? ведь статуса у него уже нет селя ви как говорят канадцы?

А и правда, давай, убери, а я посмотрю, как это у тебя получится :lol: ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23582
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 10:37
#77
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Цитата:
abaika95:
он сфера услуг исполнять чьи-то требования и хотелки это основа его бизнеса иначе как он на рынке удержится завтра он не переведет товары и к нем ходить не будут или травлю устроят в соц сетях по закону а главное по справедливости)

Это же ты про 111го ипэшника сейчас, да? :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23582
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 10:40
#78
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Цитата:
abaika95:
ну тогда и не ори везде что у вас два языка у вас просто французы молчат в тряпочку и боятся отсвечивать

У нас просто французы в Квебеке живут, там себе чеки на французском выбивают ;-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23582
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 10:41
#79
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Цитата:
abaika95:
а перевод должен быть

Странно, у нас не должен быть. И никто не страдает :-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9920
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 11:15
#80
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Цитата:
saba:
Я имел в виду перенастройку ККМ, у нас так, выдает сразу на 2 языках, все операторы за кассой русские девушки, вводят по русски, чек выдаётся на 2 языках,

У вас какой профиль работы?Сколько наименований?
Так не бывает что база на русском,а чек вылетает на двух языках.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9920
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 11:24
#81
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Цитата:
abaika95:
он сфера услуг исполнять чьи-то требования и хотелки это основа его бизнеса

Так никто и не хочет.Цитата:
abaika95:
иначе как он на рынке удержится завтра он не переведет товары и к нем ходить не будут или травлю устроят в соц сетях по закону а главное по справедливости)

Вот с этого и надо начинать,что предпринимателю должно быть выгодно обслуживать на двух языках и чеки печатать так же,но не заставлять пугая штрафами.
Вот к примеру был бы Алиэкспресс только на китайском стал бы он таким популярным,думаю что нет.
И никто ведь их в Китае не заставлял переводит сайт на русский или хинди,рынок сделал своё дело сам.
В Казахстане по крайней мере в Костанайской области на сегодняшний день проблема перевода ценников и чеков не стоит,то есть если рядом будут два магазина один с переводом другой без,покупатель выберет тот где больше ассортимент,качественнее товар и лучше цена,а перевод будут на самом последнем месте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38917
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 11:31
#82
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У меня на русском чек, пока нет проблем

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38917
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 11:36
#83
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Цитата:
mks2703:
заскотчеванные между собой каким-то дешевым скотчем с супер клеем...

Че это за такие вешалки?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5067
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 21.06.24 - 11:45
#84
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Я Виталию послал фото чека, супермаркет Азия, продавщица, милая русская женщина, купил то что было самое дешёвое, обратился на русском что ещё нужно?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16093
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 11:46
#85
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Цитата:
Добринцофф:
Скорее свалю,у меня тут уже никого не осталось,все поуезжали.

ну вот видишь
и вопрос решился лёгким способом)
а разговоров то было
ой перевода нет ой 10 тыщ наименований бла бла как у макса тыща отмазок лишь бы не исполнять закон
если для тебя перевод наименований стоит на одной чаше с переездом то лучше переедь
не надо тогда тут лицемерничать
это как сказать что тебе запрещают просрочку продавать или пиво кислое
да как они посмели?? люди покупали и не жаловались а теперь запрет!!!
перееду туда где все это можно!)
это уже не бизнес а просто профанация
макс именно с этой же логикой вопя о националистах переехал в страну где ущемляют права части своих граждан а русский язык за который он так лицемерно вопил тут, вообще статуса не имеет и разговаривать на нем там никто не дает на работе

классика
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14914
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 11:46
#86
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Цитата:
111:

Че щас в рудном столько хату стоит снять? 130 000.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14914
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 11:48
#87
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Чек от Сабы.

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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5067
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 21.06.24 - 11:51
#88
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Цитата:
Добринцофф:
Вот с этого и надо начинать

Сидит одна язва в Канаде и мечтает, как бы поссорить Добринцова с Сабой, не допущу, вопрос копеечный, крупные супермаркеты давно так торгуют, у нас мелкая заправка и то так чеки выдают. Спасибо всем, что послушали
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