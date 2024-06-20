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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23574
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 22:54
#7726
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Цитата:
111:
Для меня важно так сказать выразить свое мнение.

А когда ты тут выставляешь луну, жрачку, #кухаркинзат, рекламу пива - это ты так мнение выражаешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38911
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 22:55
#7727
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Цитата:
saba:
Ноунейм и до личного добрался, начал гадости писать,Марик это не твой старый

Вижу что старенький, все правила знает отлично, знает, когда сказать, а когда ляпнуть, подождем.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5063
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 22:56
#7728
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Это плохо, я могу в общественном пространстве высказаться резко, но в личном никогда,всем добра желаю
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38911
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 22:56
#7729
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Цитата:
maxsaf:
А когда ты тут выставляешь луну, жрачку, #кухаркинзат, рекламу пива - это ты так мнение выражаешь?

Это мое самовыражение.
Таноми что, не читаешь?
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 23:06
#7730
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3984
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 23:24
#7731
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Цитата:
Карачун:
Я лично не ходил даже на субботники не то что какому-то там хрену цветы дарить.


Ага! Ещё скажИте, что всё советское время были активным диссидентом!
А теперь козыряете этим
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16090
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 23:38
#7732
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Цитата:
N0name:
Рели́гия в Афганиста́не представлена в основном исламом.просвещайся

Гитлер был воцерковленный человек и поощрял церковные службы
В германии в 40ые было огромное количество верующих христиан плюсом сюда фашистские Италия и Испания
Получается христианство в ответе за холокост и вторую мировую?
По твоей больной логике получается так
Подтирайся Цитата:
N0name:
Где пруфы Билли?

Пруфы того что христианские священники педофилы насиловали хоровых мальчиков не в рамках христианского вероучения?
Блин ты сам себя в лужу загнал
Опять Цитата:
N0name:
Мужская педофилия была распространена в Средней Азии до революции, где мальчики-бачи открыто служили удовлетворению гомосексуального влечения. просвещайся Билли

Самое Большое колличество геев на пост советском пространстве сейчас насчитывется в России
Получается Путинский режим плодит Гомосексуализм?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16090
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 23:40
#7733
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Цитата:
111:
Вижу что старенький, все правила знает отлично, знает, когда сказать, а когда ляпнуть, подождем.

Тут каждые пол года появляется погремушка под разными никами
Со всеми быстро срется срется срется
Потом ее банят
И пол года тишина
Вот он новая реинкарнация видимо
Не обращайте внимания
Она безобидная))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3984
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 23:44
#7734
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saba, давайте-ка уточним:
Гетайры, также этеры — конная гвардия постоянного войска македонского царя из тяжеловооружённых всадников времён Александра
Гете́ра (от греч. ἑταίρα — подруга, спутница, иная, отличная) — в Древней Греции женщина, ведущая свободный, независимый образ жизни, публичная женщина высшего уровня.Дома таких гетер были центром для общения политиков, деятелей искусства, общественников. Гетеры находились на содержании у богатых покровителей.

Цитата:
maxsaf:
Собрались специалисты, важные вопросы обсудить

Понятна ирония Макса?
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 00:42
#7735
Комментарий проходит проверку.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 00:47
#7736
Комментарий проходит проверку.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 00:50
#7737
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 00:51
#7738
Комментарий проходит проверку.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5063
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 08:38
#7739
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Цитата:
таноми52:
активным диссидентом

Ни одного диссидента в советские времена в нашем городе не помню, может ворчали что то на кухне, но чтобы как в Москве на площадь выходить, всё равно не помню!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5063
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 08:45
#7740
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Цитата:
таноми52:
войска македонского царя из тяжеловооружённых всадников времён Александра Гете́ра (от греч. ἑταίρα — подру

Вот и уточним, это слова синонимы отличаются только полом, друг, подруга.
Да это была личная гвардия Александра, он назвал их друзьями, гетеры да, по положению в обществе были намного выше жён,им чтобы стать гетерами приходилось много учиться, надо было поддержать беседу и т.д Многие гетеры были образованнее даже философов Древней Греции,я не сказал умнее.
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