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ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
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Я робот(Пользователи)
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- 49428
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 10:52
Ссылка идет не только на закон о языках, но и на налоговое законодательство, на закон о защите прав потребителя. В основе же этого требования лежит обязанность бизнеса добросовестно информировать покупателей о том, за что они заплатили.
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ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 01:35
Цитата:
А как дела с ценниками? Или там у вас наименований товаров нет, только цена?
Добринцофф:
потребовал, что бы всё то же самое было на казахском языке
потребовал, что бы всё то же самое было на казахском языке
А как дела с ценниками? Или там у вас наименований товаров нет, только цена?
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 01:38
Цитата:
Абайка же сказал, надо там куда-то обратиться, и все бесплатно сделают, и ещё доплотють за неудобства
Было бы желание, как говорит Абайка
PS: искренне сочувствую
Добринцофф:
Может и не 10000 но наименований действительно много,вот малая часть только овощей фруктов,а сколько ещё других продуктов....
Может и не 10000 но наименований действительно много,вот малая часть только овощей фруктов,а сколько ещё других продуктов....
Абайка же сказал, надо там куда-то обратиться, и все бесплатно сделают, и ещё доплотють за неудобства
Было бы желание, как говорит Абайка
PS: искренне сочувствую
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 01:44
Цитата:
Сейчас я ей не пользуюсь,была реконструкция фассада,я её убрал внутрь магазина и писал всё по русски,а потом чё то надоело каждый день тексты менять,выключил нафиг.
maxsaf:
А как дела с ценниками? Или там у вас наименований товаров нет, только цена?
А как дела с ценниками? Или там у вас наименований товаров нет, только цена?
Сейчас я ей не пользуюсь,была реконструкция фассада,я её убрал внутрь магазина и писал всё по русски,а потом чё то надоело каждый день тексты менять,выключил нафиг.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 01:47
Цитата:
Я не встречал покупателей не понимающих русский язык,а смартфоны вроде уже у всех есть,сейчас жара они придут в одних шортах в руках только смартфон,а уходят с полными сумками
maxsaf:
Каких клиентов больше - не понимающих русский язык или не имеющих приложений в смартфонах и самих смартфонов?
Каких клиентов больше - не понимающих русский язык или не имеющих приложений в смартфонах и самих смартфонов?
Я не встречал покупателей не понимающих русский язык,а смартфоны вроде уже у всех есть,сейчас жара они придут в одних шортах в руках только смартфон,а уходят с полными сумками
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 01:50
Цитата:
Скорее свалю,у меня тут уже никого не осталось,все поуезжали.
maxsaf:
и так будет пока Добринцов не плюнет и не свалит, или пока не сделает все так, как требуют.
и так будет пока Добринцов не плюнет и не свалит, или пока не сделает все так, как требуют.
Скорее свалю,у меня тут уже никого не осталось,все поуезжали.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 01:53
Цитата:
Чего и следовало ожидать. Вопросов по теме больше у меня нет.
[Исправлено: maxsaf, 21.06.2024 - 02:55]
Добринцофф:
Скорее свалю,у меня тут уже никого не осталось,все поуезжали.
Скорее свалю,у меня тут уже никого не осталось,все поуезжали.
Чего и следовало ожидать. Вопросов по теме больше у меня нет.
[Исправлено: maxsaf, 21.06.2024 - 02:55]
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 01:54
Цитата:
Я говорю не про реальных, а про возможных потенциальных бабушек, которые по русски не говорят, и без смартфонов ходят. Ради них весь сыр бор.
Добринцофф:
Я не встречал покупателей не понимающих русский язык,а смартфоны вроде уже у всех есть,сейчас жара они придут в одних шортах в руках только смартфон,а уходят с полными сумками
Я не встречал покупателей не понимающих русский язык,а смартфоны вроде уже у всех есть,сейчас жара они придут в одних шортах в руках только смартфон,а уходят с полными сумками
Я говорю не про реальных, а про возможных потенциальных бабушек, которые по русски не говорят, и без смартфонов ходят. Ради них весь сыр бор.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 01:55
Цитата:
Я не про бегущую строку, а про ценники внутри магазина, на прилавках
Добринцофф:
Сейчас я ей не пользуюсь,была реконструкция фассада,я её убрал внутрь магазина и писал всё по русски,а потом чё то надоело каждый день тексты менять,выключил нафиг.
Сейчас я ей не пользуюсь,была реконструкция фассада,я её убрал внутрь магазина и писал всё по русски,а потом чё то надоело каждый день тексты менять,выключил нафиг.
Я не про бегущую строку, а про ценники внутри магазина, на прилавках
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 02:28
Цитата:
Хм..
Как это происходило, его заставили под дулом видео говорить на казахском?
Ну понятия то не надо подминать под себя.
Это же твое вранье
maxsaf:
Оказывается было:
Оказывается было:
Хм..
Как это происходило, его заставили под дулом видео говорить на казахском?
Ну понятия то не надо подминать под себя.
Это же твое вранье
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 02:30
Цитата:
Чего следовало?
Он уехал?
Нет, он делает бизнес.
Я бы если бы делал бизнес, тоже бы свалил например в Майами.
Ты же поосто играешь на этом
А пока то он сидит и не думает ни о чем.
Просто все слова.
Чтоб быть на одной волне.
maxsaf:
Чего и следовало ожидать. Вопросов по теме больше у меня нет.
Чего и следовало ожидать. Вопросов по теме больше у меня нет.
Чего следовало?
Он уехал?
Нет, он делает бизнес.
Я бы если бы делал бизнес, тоже бы свалил например в Майами.
Ты же поосто играешь на этом
А пока то он сидит и не думает ни о чем.
Просто все слова.
Чтоб быть на одной волне.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 02:33
Цитата:
Ладно то врать, товарищь, речь шла о каком то Куате и его банде.
Тебя заставляли говорить на казахском?
Если нет, то не надо вот подыгрывать провокаторам.
Добринцофф:
Вероятность довольно велика,у м
Вероятность довольно велика,у м
Ладно то врать, товарищь, речь шла о каком то Куате и его банде.
Тебя заставляли говорить на казахском?
Если нет, то не надо вот подыгрывать провокаторам.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 05:33
Цитата:
Цитата:
Может того Аксакала Куатом зовут, откуда тебе знать. Да и не принципиально имя в данном случае, совершенно.
[Исправлено: maxsaf, 21.06.2024 - 06:34]
111: речь шла о каком то Куате и его банде.Не банде, а команде, сам не ври.
Цитата:
Добринцофф:
так вот пришёл Аксакал с комиссией из акимата и потребовал, что бы всё то же самое было на казахском языке
так вот пришёл Аксакал с комиссией из акимата и потребовал, что бы всё то же самое было на казахском языке
Может того Аксакала Куатом зовут, откуда тебе знать. Да и не принципиально имя в данном случае, совершенно.
[Исправлено: maxsaf, 21.06.2024 - 06:34]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- Сообщений:
- 5063
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 21.06.24 - 08:21
Я имел в виду перенастройку ККМ, у нас так, выдает сразу на 2 языках, все операторы за кассой русские девушки, вводят по русски, чек выдаётся на 2 языках, в чем проблема, у нас пришел программист, полчаса поковырялся и всё
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