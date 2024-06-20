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≡ ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49428
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 10:52
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Ссылка идет не только на закон о языках, но и на налоговое законодательство, на закон о защите прав потребителя. В основе же этого требования лежит обязанность бизнеса добросовестно информировать покупателей о том, за что они заплатили.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23573
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 01:35
#60
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Цитата:
Добринцофф:
потребовал, что бы всё то же самое было на казахском языке

А как дела с ценниками? Или там у вас наименований товаров нет, только цена?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23573
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 01:38
#61
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Цитата:
Добринцофф:
Может и не 10000 но наименований действительно много,вот малая часть только овощей фруктов,а сколько ещё других продуктов....

Абайка же сказал, надо там куда-то обратиться, и все бесплатно сделают, и ещё доплотють за неудобства :lol:

Было бы желание, как говорит Абайка ;-)

PS: искренне сочувствую
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9918
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 01:44
#62
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Цитата:
maxsaf:
А как дела с ценниками? Или там у вас наименований товаров нет, только цена?

Сейчас я ей не пользуюсь,была реконструкция фассада,я её убрал внутрь магазина и писал всё по русски,а потом чё то надоело каждый день тексты менять,выключил нафиг.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9918
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 01:47
#63
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Цитата:
maxsaf:
Каких клиентов больше - не понимающих русский язык или не имеющих приложений в смартфонах и самих смартфонов?

Я не встречал покупателей не понимающих русский язык,а смартфоны вроде уже у всех есть,сейчас жара они придут в одних шортах в руках только смартфон,а уходят с полными сумками
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9918
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 01:50
#64
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Цитата:
maxsaf:
и так будет пока Добринцов не плюнет и не свалит, или пока не сделает все так, как требуют.

Скорее свалю,у меня тут уже никого не осталось,все поуезжали.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23573
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 01:53
#65
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Цитата:
Добринцофф:
Скорее свалю,у меня тут уже никого не осталось,все поуезжали.

Чего и следовало ожидать. Вопросов по теме больше у меня нет.

[Исправлено: maxsaf, 21.06.2024 - 02:55]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23573
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 01:54
#66
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Цитата:
Добринцофф:
Я не встречал покупателей не понимающих русский язык,а смартфоны вроде уже у всех есть,сейчас жара они придут в одних шортах в руках только смартфон,а уходят с полными сумками

Я говорю не про реальных, а про возможных потенциальных бабушек, которые по русски не говорят, и без смартфонов ходят. Ради них весь сыр бор.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23573
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 01:55
#67
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Цитата:
Добринцофф:
Сейчас я ей не пользуюсь,была реконструкция фассада,я её убрал внутрь магазина и писал всё по русски,а потом чё то надоело каждый день тексты менять,выключил нафиг.

Я не про бегущую строку, а про ценники внутри магазина, на прилавках
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38911
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 02:28
#68
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Цитата:
maxsaf:
Оказывается было:

Хм..
Как это происходило, его заставили под дулом видео говорить на казахском?
Ну понятия то не надо подминать под себя.
Это же твое вранье
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38911
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 02:30
#69
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Цитата:
maxsaf:
Чего и следовало ожидать. Вопросов по теме больше у меня нет.

Чего следовало?
Он уехал?
Нет, он делает бизнес.
Я бы если бы делал бизнес, тоже бы свалил например в Майами.
Ты же поосто играешь на этом
А пока то он сидит и не думает ни о чем.
Просто все слова.
Чтоб быть на одной волне.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38911
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 02:33
#70
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Цитата:
Добринцофф:
Вероятность довольно велика,у м

Ладно то врать, товарищь, речь шла о каком то Куате и его банде.
Тебя заставляли говорить на казахском?
Если нет, то не надо вот подыгрывать провокаторам.
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