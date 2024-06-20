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≡ ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49428
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 10:52
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Ссылка идет не только на закон о языках, но и на налоговое законодательство, на закон о защите прав потребителя. В основе же этого требования лежит обязанность бизнеса добросовестно информировать покупателей о том, за что они заплатили.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23565
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 23:14
#45
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Цитата:
111:
Я беру всегда, когда много товара покупаю мелкого. Оно же бесплатно, ну то есть я за это заплатил. Выкинуть всегда можно.

А я где-то сказал, что чеки не беру?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16090
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 23:27
#46
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Цитата:
maxsaf:
Это поможет бумагу сэкономить, не не избавит Добринцова от необходимости переводить всю базу товаров на казахский язык.

Да база вся есть в наличии
Обратится к гос органам той же ономастической комиссии те дадут весь список
Было бы желание
Смолл же как-то перевел товары свои Цитата:
maxsaf:
. В Канаде два гос.языка, но почему-то Walmart в двух минутах ходьбы от меня выдает чеки только на английском,

Потомучто у вас не два языка
Это профанация везде писать что в Канаде два гос языка когда как французский там нафиг никому не упал кроме французской диаспоры котрая сокращается
В Канаде везде английский и в одной провинции французский для вида был введен чтобы французики не бунтовали
Но англичане тихой неумолимой сапой всеровно выдавливают французский язык из страны

Демократично? Да не особо
Больше лицемерно
Вот мол два гос языка у нас только французский бесполезный язык в стране что приехав в деревню любую тебе чек отобьют на английском только
А почему? Почему такое отношение? Французы чё не люди?)) почему не жалуются? Может потомучто Франция за морем?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16090
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 23:30
#47
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Цитата:
maxsaf:
Я тоже уважаю французский язык, но на фискальном чеке, который и так обычно под метр длинной - он мне там нафиг не сдался.

Ты получается за нарушение прав нац меньшинств в стране и ещё нам что то советуешь?))

Цитата:
maxsaf:
Перевести 10К наименований за 500тнг? Вы не ошиблись? Может баксов?

10 тыщ наименований?))
У добринцова там че волл март?)
Переведет никуда не денется


Но я согласен с ним что чек станет размером с рулон у людей кто много закупается
Это плохо
Надо решать другим способом этот момент
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23565
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 00:08
#48
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Цитата:
abaika95:
Но я согласен с ним что чек станет размером с рулон у людей кто много закупается Это плохо

А чё только с ним? Я же то же самое сказал про метровые чеки :lol:

Цитата:
abaika95:
Ты получается за нарушение прав нац меньшинств в стране и ещё нам что то советуешь?))

Языки индейцев в Канаде вообще не имеет никакого статуса. Ну что поделать, сё ля Ви, как говорят у нас в Квебеке :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23565
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 00:09
#49
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Цитата:
abaika95:
10 тыщ наименований?)) У добринцова там че волл март?) Переведет никуда не денется

Он тут из нас из всех единственный торгаш, ему одному известно, тяжко будет или не тяжко. Я был на его месте, уверен, будет непросто.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23565
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 00:11
#50
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Цитата:
abaika95:
Было бы желание

У него одно желание - получать прибыль. Исполнение чьих-то требований в список желаний вообще не входит, обычно :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23565
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 00:12
#51
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Цитата:
abaika95:
когда как французский там нафиг никому не упал кроме французской диаспоры

111, как там курсы казахского, ходишь? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23565
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 00:14
#52
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Цитата:
abaika95:
Вот мол два гос языка у нас только французский бесполезный язык в стране что приехав в деревню любую

Госорганы любой деревни обслужат на любом из двух языков. У вас разве по другому?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23565
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 00:15
#53
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Цитата:
abaika95:
Почему такое отношение? Французы чё не люди?)) почему не жалуются?

Да потому что нету здесь Куатов. Всех устраивают чеки на одном языке.
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