Отправлено: - 23:27

maxsaf:

Это поможет бумагу сэкономить, не не избавит Добринцова от необходимости переводить всю базу товаров на казахский язык.

maxsaf:

. В Канаде два гос.языка, но почему-то Walmart в двух минутах ходьбы от меня выдает чеки только на английском,

Цитата:Да база вся есть в наличииОбратится к гос органам той же ономастической комиссии те дадут весь списокБыло бы желаниеСмолл же как-то перевел товары свои Цитата:Потомучто у вас не два языкаЭто профанация везде писать что в Канаде два гос языка когда как французский там нафиг никому не упал кроме французской диаспоры котрая сокращаетсяВ Канаде везде английский и в одной провинции французский для вида был введен чтобы французики не бунтовалиНо англичане тихой неумолимой сапой всеровно выдавливают французский язык из страныДемократично? Да не особоБольше лицемерноВот мол два гос языка у нас только французский бесполезный язык в стране что приехав в деревню любую тебе чек отобьют на английском толькоА почему? Почему такое отношение? Французы чё не люди?)) почему не жалуются? Может потомучто Франция за морем?)