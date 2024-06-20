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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23565
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 22:54
Цитата:
А когда ты тут выставляешь луну, жрачку, #кухаркинзат, рекламу пива - это ты так мнение выражаешь?
111:
Для меня важно так сказать выразить свое мнение.
Для меня важно так сказать выразить свое мнение.
А когда ты тут выставляешь луну, жрачку, #кухаркинзат, рекламу пива - это ты так мнение выражаешь?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38908
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 22:55
Цитата:
Вижу что старенький, все правила знает отлично, знает, когда сказать, а когда ляпнуть, подождем.
saba:
Ноунейм и до личного добрался, начал гадости писать,Марик это не твой старый
Ноунейм и до личного добрался, начал гадости писать,Марик это не твой старый
Вижу что старенький, все правила знает отлично, знает, когда сказать, а когда ляпнуть, подождем.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5057
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 22:56
Это плохо, я могу в общественном пространстве высказаться резко, но в личном никогда,всем добра желаю
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38908
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 22:56
Цитата:
Это мое самовыражение.
Таноми что, не читаешь?
maxsaf:
А когда ты тут выставляешь луну, жрачку, #кухаркинзат, рекламу пива - это ты так мнение выражаешь?
А когда ты тут выставляешь луну, жрачку, #кухаркинзат, рекламу пива - это ты так мнение выражаешь?
Это мое самовыражение.
Таноми что, не читаешь?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 23:06
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 23:24
Цитата:
Ага! Ещё скажИте, что всё советское время были активным диссидентом!
А теперь козыряете этим
Карачун:
Я лично не ходил даже на субботники не то что какому-то там хрену цветы дарить.
Я лично не ходил даже на субботники не то что какому-то там хрену цветы дарить.
Ага! Ещё скажИте, что всё советское время были активным диссидентом!
А теперь козыряете этим
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16090
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 23:38
Цитата:
Гитлер был воцерковленный человек и поощрял церковные службы
В германии в 40ые было огромное количество верующих христиан плюсом сюда фашистские Италия и Испания
Получается христианство в ответе за холокост и вторую мировую?
По твоей больной логике получается так
Подтирайся Цитата:
Пруфы того что христианские священники педофилы насиловали хоровых мальчиков не в рамках христианского вероучения?
Блин ты сам себя в лужу загнал
Опять Цитата:
Самое Большое колличество геев на пост советском пространстве сейчас насчитывется в России
Получается Путинский режим плодит Гомосексуализм?
N0name:
Рели́гия в Афганиста́не представлена в основном исламом.просвещайся
Рели́гия в Афганиста́не представлена в основном исламом.просвещайся
Гитлер был воцерковленный человек и поощрял церковные службы
В германии в 40ые было огромное количество верующих христиан плюсом сюда фашистские Италия и Испания
Получается христианство в ответе за холокост и вторую мировую?
По твоей больной логике получается так
Подтирайся Цитата:
N0name:
Где пруфы Билли?
Где пруфы Билли?
Пруфы того что христианские священники педофилы насиловали хоровых мальчиков не в рамках христианского вероучения?
Блин ты сам себя в лужу загнал
Опять Цитата:
N0name:
Мужская педофилия была распространена в Средней Азии до революции, где мальчики-бачи открыто служили удовлетворению гомосексуального влечения. просвещайся Билли
Мужская педофилия была распространена в Средней Азии до революции, где мальчики-бачи открыто служили удовлетворению гомосексуального влечения. просвещайся Билли
Самое Большое колличество геев на пост советском пространстве сейчас насчитывется в России
Получается Путинский режим плодит Гомосексуализм?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16090
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 23:40
Цитата:
Тут каждые пол года появляется погремушка под разными никами
Со всеми быстро срется срется срется
Потом ее банят
И пол года тишина
Вот он новая реинкарнация видимо
Не обращайте внимания
Она безобидная))
111:
Вижу что старенький, все правила знает отлично, знает, когда сказать, а когда ляпнуть, подождем.
Вижу что старенький, все правила знает отлично, знает, когда сказать, а когда ляпнуть, подождем.
Тут каждые пол года появляется погремушка под разными никами
Со всеми быстро срется срется срется
Потом ее банят
И пол года тишина
Вот он новая реинкарнация видимо
Не обращайте внимания
Она безобидная))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 23:44
saba, давайте-ка уточним:
Гетайры, также этеры — конная гвардия постоянного войска македонского царя из тяжеловооружённых всадников времён Александра
Гете́ра (от греч. ἑταίρα — подруга, спутница, иная, отличная) — в Древней Греции женщина, ведущая свободный, независимый образ жизни, публичная женщина высшего уровня.Дома таких гетер были центром для общения политиков, деятелей искусства, общественников. Гетеры находились на содержании у богатых покровителей.
Цитата:
Понятна ирония Макса?
Гетайры, также этеры — конная гвардия постоянного войска македонского царя из тяжеловооружённых всадников времён Александра
Гете́ра (от греч. ἑταίρα — подруга, спутница, иная, отличная) — в Древней Греции женщина, ведущая свободный, независимый образ жизни, публичная женщина высшего уровня.Дома таких гетер были центром для общения политиков, деятелей искусства, общественников. Гетеры находились на содержании у богатых покровителей.
Цитата:
maxsaf:
Собрались специалисты, важные вопросы обсудить
Собрались специалисты, важные вопросы обсудить
Понятна ирония Макса?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 00:42
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 00:47
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 00:50
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 00:51
Комментарий проходит проверку.
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