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≡ Мотиватор для призывников и их родителей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49428
Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 20.06.24 - 14:59
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Призывник- срочник из Костаная попал в реанимацию не пробыв в части и 2х недель . У него резко ухудшилось здоровье после побоев командира...в конце июня должна состоятся присяга... 17 мая добровольно отправился в часть в Отар и 6 попал в реанимацию в тяжелом состоянии... Почему об этом замалчивают сми? 1500 уклонистов по области не зря видимо скрываются.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
257
Re: Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 20.06.24 - 14:59
#1
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Надо наёмную армию делать.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3373
Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 20.06.24 - 15:59
#2
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Армия должна быть контрактной и профессиональной. Поголовный призыв давно пора оставить в прошлом.

[Исправлено: юля елиссева, 20.06.2024 - 17:00]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14912
Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 20.06.24 - 16:18
#3
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Судя по Украине, контрактная, наёмники, профессионалы это уже вчерашний день. А сегодня Только тактическое ядерное оружие или быть на двадцать шагов впереди по военым технологиям противника. А люди стали для войны мясом. :-x
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3373
Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 20.06.24 - 16:33
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Судя по Украине, контрактная, наёмники, профессионалы это уже вчерашний день.

не надо судить об Украине жадно впитывая нарративы кремлёвской пропаганды. Кремлейвская пропаганда даст фору геббельсовской.
Цитата:
Vit:
А люди стали для войны мясом.

Люди в любой войне всегда были и будут мясом.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1416
Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 20.06.24 - 17:20
#5
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Цитата:
Vit:
люди стали для войны мясом

Мясо - не мясо, но территории контролировать могут только живые люди. Особенно в первые дни после боёв.
Это потом, после окончательной зачистки от нежелательных элементов, территории можно передавать под управление гражданской власти и полиции.
Так что, без армии никак не получится.
Конечно, с учётом сложности современной техники, армия должна быть профессиональной...
Но начальная военная подготовка должна быть. В школе, ВУЗе. Наряду с воспитанием.
Уже сейчас можно наблюдать, к чему приводит отсутствие такой подготовки и такого воспитания.
Страны, которые слишком увлеклись этой темой, можно голыми руками брать.
Там нет никого, кто готов биться за свою землю с оружием в руках (которое они только по телевизору видят).
А в оправдание там придумывают "версии" типа "зачем мне воевать за олигархов?"

[Исправлено: Skeptic, 20.06.2024 - 18:21]
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
727
Re: Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 20.06.24 - 17:49
#6
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Пока не будет показательных посадок, ничего не изменится. Хотя итак не изменится, может только количество сократится...
В данном случае, рядом с этим командиром, должны сесть старшие офицеры.
Во всех подобных случаях, последовательность должна идти снизу вверх, причем сверху ответственность должна возрастать.
К примеру избивают южане мальчика с севера (такое сплошь и рядом). Должны сесть все - сержант, командир взвода, роты, батальона и психолог (или как там он называется). Тогда возможно, что-то и поменяется в голове неадекватных сослуживцев...
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
822
Re: Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 20.06.24 - 18:00
#7
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Как водку с коньяком продавать - так с 21 года. Как автомат в руки дать - так с 18 лет и вперёд.

Не любят у нас нелицеприянные факты обнародовать. Тёплое место потерять можно.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1327
Re: Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 20.06.24 - 23:40
#8
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Цитата:
юля елиссева:
Армия должна быть контрактной и профессиональной. Поголовный призыв давно пора оставить в прошлом.

.....не контрактной тем более профессиональной армии нам ненадо,мы тебя Юлинька на границе с твоим флажком поставим и будешь бегать по всей границе отпугивая недругов так сказать,все будут шорохаться от этого радужного и не сунутся к нам.....
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raem
§ raem
(Пользователи)
Регистрация:
18.02.19
Сообщений:
21
Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 21.06.24 - 00:21
#9
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