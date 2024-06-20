Отправлено: - 22:08

111:

Не знаю, мы уважаем язык той страны, где мы проживаем и ничего не имеем против.

Цитата:Я тоже уважаю французский язык, но на фискальном чеке, который и так обычно под метр длинной - он мне там нафиг не сдался.