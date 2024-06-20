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≡ ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49428
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 10:52
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Ссылка идет не только на закон о языках, но и на налоговое законодательство, на закон о защите прав потребителя. В основе же этого требования лежит обязанность бизнеса добросовестно информировать покупателей о том, за что они заплатили.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23557
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 22:08
#30
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Цитата:
111:
Не знаю, мы уважаем язык той страны, где мы проживаем и ничего не имеем против.

Я тоже уважаю французский язык, но на фискальном чеке, который и так обычно под метр длинной - он мне там нафиг не сдался.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23557
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 22:10
#31
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Цитата:
111:
А, так значит такого не было с ним?

Наверняка было. Возможно, насчёт ценников или вывески. Теперь до фискальных чеков добрались, а следом документооборот, и так будет пока Добринцов не плюнет и не свалит, или пока не сделает все так, как требуют.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23557
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 22:12
#32
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Цитата:
111:
То есть утереть мне нос, русскоязычному

Ты ипэшник, представляешь услуги. Ты просто обязан обслуживать на двух языках. Я бы на месте бизнеса, с которым у тебя постоянные тёрки, уже бы давно твою лавочку прикрыл именно на этом основании. Один звонок от подсадного клиента из аула - и суши вёсла. Благо, твой номер только ленивый не найдет.

[Исправлено: maxsaf, 20.06.2024 - 23:14]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5057
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 20.06.24 - 22:27
#33
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Есть закон и его нужно соблюдать, у нас юриспруденция на основе римского правила, если у Г-на Добринцова,ККМ установленной позиции, там копейки сделать, что то меньше 500 тенге, разговоров больше, еспешиалли для Максафа, около канадского доллара, одного
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23557
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 22:48
#34
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Цитата:
saba:
что то меньше 500 тенге,

Перевести 10К наименований за 500тнг? Вы не ошиблись? Может баксов?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23557
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 22:49
#35
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Цитата:
Добринцофф:
По поводу информации на двух языках-это же надо переделывать полностью базу товаров с 10000 наименований на казахский язык,сколько времени это займёт и сколько средств.

500 тенге, Саба сказал. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38908
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 22:59
#36
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Цитата:
maxsaf:
Язык выучить в принципе не просто. У

Хм..
То есть по твоему надо идти и убивать тех, кто на твоей Родине убивает своих же граждан, которые знают государственный язык и не важно, русский это или украинец, так что ли?
Это по твоему совсем ПРОСТО?

[Исправлено: 111, 20.06.2024 - 23:59]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38908
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 23:01
#37
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Цитата:
maxsaf:
ходят какие-то общественники.

По твоему ходит Куат и расстреливает всех, кто не говорит на казахском?
Ну знаешь же, что это твоя очередная мелкая провокация.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38908
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 23:02
#38
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Цитата:
maxsaf:
тоже уважаю французский язык, но на фискальном чеке, который и так обычно под метр длинной - он мне там нафиг не сдался.

Я беру всегда, когда много товара покупаю мелкого.
Оно же бесплатно, ну то есть я за это заплатил.
Выкинуть всегда можно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38908
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 23:03
#39
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Цитата:
maxsaf:
Наверняка было.

Твои додумки просто ужасны..
То есть там наверняка резали по этническому признаку, у Добринцова?
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
613
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 23:03
#40
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38908
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 23:04
#41
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Цитата:
maxsaf:
Ты ипэшник, представляешь услуги. Ты просто обязан обслуживать на двух языках.

Я не обязан.
Кто это тебе сказал?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23557
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 23:10
#42
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Цитата:
111:
Я не обязан.

А Добринцов обязан?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23557
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 23:11
#43
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Цитата:
111:
То есть по твоему надо идти и убивать

Я такого не говорил
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