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ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 49428
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 10:52
Ссылка идет не только на закон о языках, но и на налоговое законодательство, на закон о защите прав потребителя. В основе же этого требования лежит обязанность бизнеса добросовестно информировать покупателей о том, за что они заплатили.
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ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 22:08
Цитата:
Я тоже уважаю французский язык, но на фискальном чеке, который и так обычно под метр длинной - он мне там нафиг не сдался.
111:
Не знаю, мы уважаем язык той страны, где мы проживаем и ничего не имеем против.
Не знаю, мы уважаем язык той страны, где мы проживаем и ничего не имеем против.
Я тоже уважаю французский язык, но на фискальном чеке, который и так обычно под метр длинной - он мне там нафиг не сдался.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 22:10
Цитата:
Наверняка было. Возможно, насчёт ценников или вывески. Теперь до фискальных чеков добрались, а следом документооборот, и так будет пока Добринцов не плюнет и не свалит, или пока не сделает все так, как требуют.
111:
А, так значит такого не было с ним?
А, так значит такого не было с ним?
Наверняка было. Возможно, насчёт ценников или вывески. Теперь до фискальных чеков добрались, а следом документооборот, и так будет пока Добринцов не плюнет и не свалит, или пока не сделает все так, как требуют.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 22:12
Цитата:
Ты ипэшник, представляешь услуги. Ты просто обязан обслуживать на двух языках. Я бы на месте бизнеса, с которым у тебя постоянные тёрки, уже бы давно твою лавочку прикрыл именно на этом основании. Один звонок от подсадного клиента из аула - и суши вёсла. Благо, твой номер только ленивый не найдет.
[Исправлено: maxsaf, 20.06.2024 - 23:14]
111:
То есть утереть мне нос, русскоязычному
То есть утереть мне нос, русскоязычному
Ты ипэшник, представляешь услуги. Ты просто обязан обслуживать на двух языках. Я бы на месте бизнеса, с которым у тебя постоянные тёрки, уже бы давно твою лавочку прикрыл именно на этом основании. Один звонок от подсадного клиента из аула - и суши вёсла. Благо, твой номер только ленивый не найдет.
[Исправлено: maxsaf, 20.06.2024 - 23:14]
s
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Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 20.06.24 - 22:27
Есть закон и его нужно соблюдать, у нас юриспруденция на основе римского правила, если у Г-на Добринцова,ККМ установленной позиции, там копейки сделать, что то меньше 500 тенге, разговоров больше, еспешиалли для Максафа, около канадского доллара, одного
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 22:48
Цитата:
Перевести 10К наименований за 500тнг? Вы не ошиблись? Может баксов?
saba:
что то меньше 500 тенге,
что то меньше 500 тенге,
Перевести 10К наименований за 500тнг? Вы не ошиблись? Может баксов?
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 22:49
Цитата:
500 тенге, Саба сказал.
Добринцофф:
По поводу информации на двух языках-это же надо переделывать полностью базу товаров с 10000 наименований на казахский язык,сколько времени это займёт и сколько средств.
По поводу информации на двух языках-это же надо переделывать полностью базу товаров с 10000 наименований на казахский язык,сколько времени это займёт и сколько средств.
500 тенге, Саба сказал.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 22:59
Цитата:
Хм..
То есть по твоему надо идти и убивать тех, кто на твоей Родине убивает своих же граждан, которые знают государственный язык и не важно, русский это или украинец, так что ли?
Это по твоему совсем ПРОСТО?
[Исправлено: 111, 20.06.2024 - 23:59]
maxsaf:
Язык выучить в принципе не просто. У
Язык выучить в принципе не просто. У
Хм..
То есть по твоему надо идти и убивать тех, кто на твоей Родине убивает своих же граждан, которые знают государственный язык и не важно, русский это или украинец, так что ли?
Это по твоему совсем ПРОСТО?
[Исправлено: 111, 20.06.2024 - 23:59]
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 23:01
Цитата:
По твоему ходит Куат и расстреливает всех, кто не говорит на казахском?
Ну знаешь же, что это твоя очередная мелкая провокация.
maxsaf:
ходят какие-то общественники.
ходят какие-то общественники.
По твоему ходит Куат и расстреливает всех, кто не говорит на казахском?
Ну знаешь же, что это твоя очередная мелкая провокация.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 23:02
Цитата:
Я беру всегда, когда много товара покупаю мелкого.
Оно же бесплатно, ну то есть я за это заплатил.
Выкинуть всегда можно.
maxsaf:
тоже уважаю французский язык, но на фискальном чеке, который и так обычно под метр длинной - он мне там нафиг не сдался.
тоже уважаю французский язык, но на фискальном чеке, который и так обычно под метр длинной - он мне там нафиг не сдался.
Я беру всегда, когда много товара покупаю мелкого.
Оно же бесплатно, ну то есть я за это заплатил.
Выкинуть всегда можно.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 23:03
Цитата:
Твои додумки просто ужасны..
То есть там наверняка резали по этническому признаку, у Добринцова?
maxsaf:
Наверняка было.
Наверняка было.
Твои додумки просто ужасны..
То есть там наверняка резали по этническому признаку, у Добринцова?
N
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ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 23:03
Комментарий проходит проверку.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 23:04
Цитата:
Я не обязан.
Кто это тебе сказал?
maxsaf:
Ты ипэшник, представляешь услуги. Ты просто обязан обслуживать на двух языках.
Ты ипэшник, представляешь услуги. Ты просто обязан обслуживать на двух языках.
Я не обязан.
Кто это тебе сказал?
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 23:10
Цитата:
А Добринцов обязан?
111:
Я не обязан.
Я не обязан.
А Добринцов обязан?
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 23:11
Цитата:
Я такого не говорил
111:
То есть по твоему надо идти и убивать
То есть по твоему надо идти и убивать
Я такого не говорил
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