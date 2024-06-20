Re: Акимат Житикары должен выплатить за елку более 14 млн тенге

Отправлено: - 20:52

видимо акимат намеревался внаглую срубить денежку, всем можно, а почему нам нельзя. Так они подумали, помня про рудненское колесо обозрения. Но не вышло. Было бы правильным, чтобы эта сумма была не из государственных денег выплачена, а лично от тех кто и принимал участие в этой истории