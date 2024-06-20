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≡ Акимат Житикары должен выплатить за елку более 14 млн тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49428
Акимат Житикары должен выплатить за елку более 14 млн тенге
Отправлено: 20.06.24 - 16:26
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Предприниматель Сергей СОКОЛУНИН, монтировавший новогоднюю елку в Житикаре, выиграл суд второй инстанции. Он обжаловал иск акима о признании предпринимателя недобросовестным поставщиком.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.07.20
Сообщений:
166
Re: Акимат Житикары должен выплатить за елку более 14 млн тенге
Отправлено: 20.06.24 - 16:26
#1
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Молодец,Сергей!
Уважаю людей,которые отстаивают свои права!!!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
605
Re: Акимат Житикары должен выплатить за елку более 14 млн тенге
Отправлено: 20.06.24 - 20:52
#2
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видимо акимат намеревался внаглую срубить денежку, всем можно, а почему нам нельзя. Так они подумали, помня про рудненское колесо обозрения. Но не вышло. Было бы правильным, чтобы эта сумма была не из государственных денег выплачена, а лично от тех кто и принимал участие в этой истории
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