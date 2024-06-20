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Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух собак в Рудном
Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух собак в Рудном
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49428
Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух собак в Рудном
Отправлено: 20.06.24 - 17:38
По словам местной жительницы, трое мужчин в нетрезвом состоянии натравили своего питбуля, которого выгуливали без поводка, ошейника и намордника, на женщину с маленькой собакой, а позже - и на автора сообщения, ее сына и собаку породы хаски. Сегодня ситуацию прокомментировали в полиции.
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m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 727
Re: Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух...
Отправлено: 20.06.24 - 17:38
Просто жесть... Может уже пора запретить в нашей стране собак бойцовых пород? Сколько еще неадекватов захотят завести таких собак в городе?
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 822
Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух собак в Рудном
Отправлено: 20.06.24 - 17:44
Синька- ч*о.
А мы все с вейпами боремся
[Исправлено: vofkakst, 20.06.2024 - 17:45]
А мы все с вейпами боремся
[Исправлено: vofkakst, 20.06.2024 - 17:45]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14912
Re: Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух...
Отправлено: 20.06.24 - 18:33
Пьяное быдло. Это не мужчины а овцы. Жаль фамилии и фото не опубликовали. Весь город должен знать их.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16086
Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух собак в Рудном
Отправлено: 20.06.24 - 20:15
Психологи на западе заметили что собак бойцовской породы заводят либо люди с психическими отклонениями типа будущих маньяков либо закомплексованные додики
И сколько знаю людей у кого питбули есть именно такой психотип у них и распространен
Сам не может доказать свою альфо самцовость либо не уверен в себе то заводит себе пса убийцу
Питбуль нахрена вообще в городе нужен? Ну это собака очень долбанутая на голову ей скажи дери ребенка она глазом не моргнет в отличии от овчарки)
Вообще зачем в городе собака больше кошки?
Хаски этот как лошадь топает по квартире да ещё и воняет летом
Хотите собаку ну езжайте в село там заводите хоть мастифа тибетского
Но в городе это чё за фетиш? Лошадей же в городе держать нельзя так зачем собачникам потакают
Собаки это винтовки бегающие по городу
А если их стая то это целый взвод неподконтрольный
[Исправлено: abaika95, 20.06.2024 - 21:16]
И сколько знаю людей у кого питбули есть именно такой психотип у них и распространен
Сам не может доказать свою альфо самцовость либо не уверен в себе то заводит себе пса убийцу
Питбуль нахрена вообще в городе нужен? Ну это собака очень долбанутая на голову ей скажи дери ребенка она глазом не моргнет в отличии от овчарки)
Вообще зачем в городе собака больше кошки?
Хаски этот как лошадь топает по квартире да ещё и воняет летом
Хотите собаку ну езжайте в село там заводите хоть мастифа тибетского
Но в городе это чё за фетиш? Лошадей же в городе держать нельзя так зачем собачникам потакают
Собаки это винтовки бегающие по городу
А если их стая то это целый взвод неподконтрольный
[Исправлено: abaika95, 20.06.2024 - 21:16]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9912
Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух собак в Рудном
Отправлено: 20.06.24 - 20:42
Цитата:
Собака в скворечнике-это извращение,мне их жалко.
У меня в ЗТБ даже кошка летом вообще дома не живёт,лазиет по всем крышам и заборам ночует в беседке,забежит на минутку пожрать и опять на улицу,там свобода воробьи,вороны,с ёжиком уличным она подружилась подкармливает его,как светает приходит будит всех типа солнце встало 4 утра уже ,а вы всё спите,зимой конечно на неё жалко смотреть ,мается бедная и на улицу не выйдешь холодно,включаю ей на ютубе, канал для кошек сидит смотрит, лето вспоминает.
abaika95:
Вообще зачем в городе собака больше кошки?
Вообще зачем в городе собака больше кошки?
Собака в скворечнике-это извращение,мне их жалко.
У меня в ЗТБ даже кошка летом вообще дома не живёт,лазиет по всем крышам и заборам ночует в беседке,забежит на минутку пожрать и опять на улицу,там свобода воробьи,вороны,с ёжиком уличным она подружилась подкармливает его,как светает приходит будит всех типа солнце встало 4 утра уже ,а вы всё спите,зимой конечно на неё жалко смотреть ,мается бедная и на улицу не выйдешь холодно,включаю ей на ютубе, канал для кошек сидит смотрит, лето вспоминает.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 292
Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух собак в Рудном
Отправлено: 20.06.24 - 20:45
Поэтому старый добрый советский ТОЗ 12 калибра всегда держу готовым к бою, в сейфе разумеется, в жизни всякое бывает, неадекватное быдло при наших либеральных законах, отдельных продажных прокурорах и прочей невнятной аульной братии в погонах, которые своим аульным языком скажут: "сам виноват" или "сама назила", в ряде случаев осадить можно только так, покусал бы меня, да и хрен с ним, но например пожилую мать, отца или беззащитного ребёнка, тут уж извините лучше сидеть в тюрьме чем жалеть о покалеченном близком человеке
[Исправлено: ОГПУ, 20.06.2024 - 21:46]
[Исправлено: ОГПУ, 20.06.2024 - 21:46]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 605
Re: Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух...
Отправлено: 20.06.24 - 20:45
хаски вообще порода не агрессивная. А еще в строгаче и в наморднике против стреноженного питбуля, за спиной которого три охламона -это я вно не равный поединок Тут надо всех троих миниму на пять лет посадить. Минимум, а лучше на более длительный срок.
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