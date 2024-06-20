Отправлено: - 20:45

Карачун:

Ну объективно, что вы хотите в том чеке увидеть? Что не добавили лишнего товара? Так это просто сверить количество позиций в чеке с количеством товара в руках.

Цитата:Позиции и количество могут совпадать,а наименование нет,допустим вместо помидоров розовых можно пробить красные,вместо огурцов "Южных" можно пробить огурцы Терра.Сумма будет значительно отличаться.