НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух собак в Рудном
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49428
Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух собак в Рудном
Отправлено: 20.06.24 - 17:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам местной жительницы, трое мужчин в нетрезвом состоянии натравили своего питбуля, которого выгуливали без поводка, ошейника и намордника, на женщину с маленькой собакой, а позже - и на автора сообщения, ее сына и собаку породы хаски. Сегодня ситуацию прокомментировали в полиции.
Читать новость

m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
727
Re: Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух...
Отправлено: 20.06.24 - 17:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто жесть... Может уже пора запретить в нашей стране собак бойцовых пород? Сколько еще неадекватов захотят завести таких собак в городе?
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
822
Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух собак в Рудном
Отправлено: 20.06.24 - 17:44
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Синька- ч*о.

А мы все с вейпами боремся

[Исправлено: vofkakst, 20.06.2024 - 17:45]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14912
Re: Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух...
Отправлено: 20.06.24 - 18:33
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пьяное быдло. Это не мужчины а овцы. Жаль фамилии и фото не опубликовали. Весь город должен знать их.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16086
Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух собак в Рудном
Отправлено: 20.06.24 - 20:15
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Психологи на западе заметили что собак бойцовской породы заводят либо люди с психическими отклонениями типа будущих маньяков либо закомплексованные додики

И сколько знаю людей у кого питбули есть именно такой психотип у них и распространен

Сам не может доказать свою альфо самцовость либо не уверен в себе то заводит себе пса убийцу

Питбуль нахрена вообще в городе нужен? Ну это собака очень долбанутая на голову ей скажи дери ребенка она глазом не моргнет в отличии от овчарки)
Вообще зачем в городе собака больше кошки?
Хаски этот как лошадь топает по квартире да ещё и воняет летом

Хотите собаку ну езжайте в село там заводите хоть мастифа тибетского
Но в городе это чё за фетиш? Лошадей же в городе держать нельзя так зачем собачникам потакают
Собаки это винтовки бегающие по городу
А если их стая то это целый взвод неподконтрольный

[Исправлено: abaika95, 20.06.2024 - 21:16]
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9912
Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух собак в Рудном
Отправлено: 20.06.24 - 20:42
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вообще зачем в городе собака больше кошки?

Собака в скворечнике-это извращение,мне их жалко.
У меня в ЗТБ даже кошка летом вообще дома не живёт,лазиет по всем крышам и заборам ночует в беседке,забежит на минутку пожрать и опять на улицу,там свобода воробьи,вороны,с ёжиком уличным она подружилась подкармливает его,как светает приходит будит всех типа солнце встало 4 утра уже ,а вы всё спите,зимой конечно на неё жалко смотреть ,мается бедная и на улицу не выйдешь холодно,включаю ей на ютубе, канал для кошек сидит смотрит, лето вспоминает.
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
292
Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух собак в Рудном
Отправлено: 20.06.24 - 20:45
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поэтому старый добрый советский ТОЗ 12 калибра всегда держу готовым к бою, в сейфе разумеется, в жизни всякое бывает, неадекватное быдло при наших либеральных законах, отдельных продажных прокурорах и прочей невнятной аульной братии в погонах, которые своим аульным языком скажут: "сам виноват" или "сама назила", в ряде случаев осадить можно только так, покусал бы меня, да и хрен с ним, но например пожилую мать, отца или беззащитного ребёнка, тут уж извините лучше сидеть в тюрьме чем жалеть о покалеченном близком человеке

[Исправлено: ОГПУ, 20.06.2024 - 21:46]
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
605
Re: Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух...
Отправлено: 20.06.24 - 20:45
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хаски вообще порода не агрессивная. А еще в строгаче и в наморднике против стреноженного питбуля, за спиной которого три охламона -это я вно не равный поединок Тут надо всех троих миниму на пять лет посадить. Минимум, а лучше на более длительный срок.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS