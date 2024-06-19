Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким города. Летом изымут землю, а проект изменений появится осенью
Отправлено: 19.06.24 - 19:27
Земля под аттракционами находится в доверительном управлении без права выкупа. Теперь ее хотят вернуть в собственность государства. Сегодня на расширенном совещании с участием акима области Марат Жундубаев раскрыл некоторые подробности. Читать новость
Господин ЖУНДУБАЕВ,съездите хоть раз на базу ОРТ в Костанае,посмотрите на бардак который называется оптовый рынок,это же просто убожество. Новый цивилизованный просторный оптовый рынок,с туалетами и водой,удобными подъездными путями к складам вот что действительно необходимо городу. Если поедите приезжайте во вторник с утра,машину берите попроще,дабы не жалко было если в неё камаз въедет.
Владельцам аттракционов пока не поздно надо бежать оттуда Если акимат наметил обновление значит будет очень много бабла вбухано С лепниной Западными аттракционами Чтобы максимально дорого А старые аттракционы надо на набережную в кжб и перенести Центр итак перегружен
....чтобы всё вышло не поруко...ки привлечь иностранных инвесторов, строителей,хоть племя тумба юмба,спрос будет с кого,когда сами строим сами мутим это факт....детская больница ремонт,колЭсо в Рудном,дороги в городе,руко..кая брущатка,бардюры,стрижка деревьев да и много..много что ещё...на ОРТ ужас что творится,какая то помойка а не оптовка...
....неее я не торгаш,не моё это,простой работяга,чего потерял там люблю покупи делать там....то что приеду с заработков куплю машину с салона или пригоню сразу, поеду на мой любимый базар и свои новенькую машинёшку поколечу....да могу и тебе пригнать если хочешь есть на примете одна тачка,могу фотку скинуть оценишь сразу говорю полный фарш...
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