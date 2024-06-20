Отправлено: - 17:38

По словам местной жительницы, трое мужчин в нетрезвом состоянии натравили своего питбуля, которого выгуливали без поводка, ошейника и намордника, на женщину с маленькой собакой, а позже - и на автора сообщения, ее сына и собаку породы хаски. Сегодня ситуацию прокомментировали в полиции.