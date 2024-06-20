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ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49428
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 10:52
Ссылка идет не только на закон о языках, но и на налоговое законодательство, на закон о защите прав потребителя. В основе же этого требования лежит обязанность бизнеса добросовестно информировать покупателей о том, за что они заплатили.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9910
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 20.06.24 - 10:52
Ежедневно в мусорку улетает горы невостребованных чеков,причём не только фискальных,а и обычных в которых указанно наименование стоимость и сумма покупки.
Не знаю почему,но покупатели не берут чеки.
По поводу информации на двух языках-это же надо переделывать полностью базу товаров с 10000 наименований на казахский язык,сколько времени это займёт и сколько средств.
Не знаю почему,но покупатели не берут чеки.
По поводу информации на двух языках-это же надо переделывать полностью базу товаров с 10000 наименований на казахский язык,сколько времени это займёт и сколько средств.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 11:01
Цитата:
Добринцофф: Не знаю почему,но покупатели не берут чекиА если и возьмут тут же за магазином за дверью выбросят) и там тогда будет гора бумаги.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1847
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 20.06.24 - 11:01
Цитата:
Где живёшь? Живёшь в Казахстане,будь добр выполнять законы РК!
Добринцофф:
По поводу информации на двух языках-это же надо переделывать полностью базу товаров с 10000 наименований на казахский язык
По поводу информации на двух языках-это же надо переделывать полностью базу товаров с 10000 наименований на казахский язык
Где живёшь? Живёшь в Казахстане,будь добр выполнять законы РК!
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 11:03
Цитата:
А лучше сразу настраивай аппарат на 5 языков. Будет верняк 100%. Русский, английский, китайский, казахский кирилица, казахский латиница и не один языковой патруль не докопается.
Добринцофф:
А лучше сразу настраивай аппарат на 5 языков. Будет верняк 100%. Русский, английский, китайский, казахский кирилица, казахский латиница и не один языковой патруль не докопается.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16083
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 11:17
Как вариант электронный чек
Приложение каспи да и других банков по которым люди оплачивают вполне может настроить систему на получение электронного чека при покупке
Сейчас 90% людей оплачивают картой или кюаром
Бабушки только наличкой ей выдавай бумажный чек
А остальным пусть приходит в приложение чтобы человек когда надо открыл вкладку и посмотрел чё он купил и по каким ценам и на удобном языке
Таскать огромные рулоны чеков никому не охото
[Исправлено: abaika95, 20.06.2024 - 12:45]
Приложение каспи да и других банков по которым люди оплачивают вполне может настроить систему на получение электронного чека при покупке
Сейчас 90% людей оплачивают картой или кюаром
Бабушки только наличкой ей выдавай бумажный чек
А остальным пусть приходит в приложение чтобы человек когда надо открыл вкладку и посмотрел чё он купил и по каким ценам и на удобном языке
Таскать огромные рулоны чеков никому не охото
[Исправлено: abaika95, 20.06.2024 - 12:45]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38893
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 20.06.24 - 11:56
Цитата:
Ну все равно же платит за это покупатель.
Добринцофф:
сколько средств.
сколько средств.
Ну все равно же платит за это покупатель.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 12:01
Цитата:
А ещё придумали- на примере fix price - клеить наклейки с текстом на гос.языке. вае бы ничего, но клеят именно на русский текст, а не на свободное место. Ну да ладно. Смешно выглядят у них теперь пачки Orbit - на всю лицевую часть упаковки - гордо красуется наклейка. Зачем так с ума сходить? Плюс ко всему- забыли уже про дефицит белой бумаги? Как же мы собираемся о природе заботиться, если чеки (а большинстве случаев - выбрасывает мимо урн) будут становиться длиннее? 21 век за форточкой, банковские карты привязаны к номеру телефона. Присылайте смс с электронным чеком. Или в банкинг. Там хоть на молдавском пишите)))
Кстати, ранее rauzet отмочил уменьшили размер шрифта. Чек стал короче, но абсолютно нечитаем....
Добринцофф:
переделывать полностью базу товаров с 10000 наименований на казахский язык
переделывать полностью базу товаров с 10000 наименований на казахский язык
А ещё придумали- на примере fix price - клеить наклейки с текстом на гос.языке. вае бы ничего, но клеят именно на русский текст, а не на свободное место. Ну да ладно. Смешно выглядят у них теперь пачки Orbit - на всю лицевую часть упаковки - гордо красуется наклейка. Зачем так с ума сходить? Плюс ко всему- забыли уже про дефицит белой бумаги? Как же мы собираемся о природе заботиться, если чеки (а большинстве случаев - выбрасывает мимо урн) будут становиться длиннее? 21 век за форточкой, банковские карты привязаны к номеру телефона. Присылайте смс с электронным чеком. Или в банкинг. Там хоть на молдавском пишите)))
Кстати, ранее rauzet отмочил уменьшили размер шрифта. Чек стал короче, но абсолютно нечитаем....
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 20.06.24 - 12:09
Кстати, в small (вроде) товары в чеке указаны на гос языке. Мне это непонятно. Куда обращаться, т.к.
Цитата:
Цитата:
покупатель имеет право получать информацию на приемлемом для него языке.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 645
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 13:34
Цитата:
Да да! Мне вот тоже удобнее на английском информацию о булке хлеба получить на чеке. Куда пожаловаться чтобы еще и на нем пропечатывали?
vofkakst:Куда обращаться, т.к.
Да да! Мне вот тоже удобнее на английском информацию о булке хлеба получить на чеке. Куда пожаловаться чтобы еще и на нем пропечатывали?
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 13:55
Цитата:
Ну не надо передергивать.
Я действительно половину чека с трудом идентифицировал.и не думаю, что только я столкнулся с таким
Карачун:
Ну не надо передергивать.
Я действительно половину чека с трудом идентифицировал.и не думаю, что только я столкнулся с таким
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10473
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 20.06.24 - 16:20
--Сейчас в Пятерочке спрашивают -**Чек нужен?**. Большинство не берет .Так экономят бумагу .
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 727
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 20.06.24 - 18:25
Цитата:
Я тоже одно время не брал. Типа "за экологию". А потом прочитал статью в интернете, как нас "обувают", втюхивая в оплату пакеты и еще что-нибудь, и вот - Оскар в студию, поднимая невинные глаза, какбэ спрашивая "жмот или не жмот" - чек нужен? Ты сказал - нет. Запомнила. В следующий раз, что-нить тебе "пропихнет"...
Гога:
-Сейчас в Пятерочке спрашивают -**Чек нужен?**. Большинство не берет .Так экономят бумагу .
-Сейчас в Пятерочке спрашивают -**Чек нужен?**. Большинство не берет .Так экономят бумагу .
Я тоже одно время не брал. Типа "за экологию". А потом прочитал статью в интернете, как нас "обувают", втюхивая в оплату пакеты и еще что-нибудь, и вот - Оскар в студию, поднимая невинные глаза, какбэ спрашивая "жмот или не жмот" - чек нужен? Ты сказал - нет. Запомнила. В следующий раз, что-нить тебе "пропихнет"...
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 727
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 20.06.24 - 18:36
Цитата:
Как-то брал там три вешалки, заскотчеванные между собой каким-то дешевым скотчем с супер клеем... Проклял всё. Фих прайс, его акционеров и манагеров, продавцов, пока выводил остатки скотча.
Спирт, моющие средства, разную химию - ничего не помогает вывести следы клея. Замачивал на пару дней в моющем растворе. Столько усилий и средств было потрачено на выведение остатков липнущего скотча, что можно было в бутике взять обычные дорогие вешалки - было бы также по цене...
Погуглил... и только подсолнечное масло убрало липкость, след остался, но не липнет...аллилуйя...
vofkakst:
А ещё придумали- на примере fix price
А ещё придумали- на примере fix price
Как-то брал там три вешалки, заскотчеванные между собой каким-то дешевым скотчем с супер клеем... Проклял всё. Фих прайс, его акционеров и манагеров, продавцов, пока выводил остатки скотча.
Спирт, моющие средства, разную химию - ничего не помогает вывести следы клея. Замачивал на пару дней в моющем растворе. Столько усилий и средств было потрачено на выведение остатков липнущего скотча, что можно было в бутике взять обычные дорогие вешалки - было бы также по цене...
Погуглил... и только подсолнечное масло убрало липкость, след остался, но не липнет...аллилуйя...
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