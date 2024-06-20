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≡ Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух собак в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49428
Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух собак в Рудном
Отправлено: 20.06.24 - 17:38
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По словам местной жительницы, трое мужчин в нетрезвом состоянии натравили своего питбуля, которого выгуливали без поводка, ошейника и намордника, на женщину с маленькой собакой, а позже - и на автора сообщения, ее сына и собаку породы хаски. Сегодня ситуацию прокомментировали в полиции.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
727
Re: Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух...
Отправлено: 20.06.24 - 17:38
#1
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Просто жесть... Может уже пора запретить в нашей стране собак бойцовых пород? Сколько еще неадекватов захотят завести таких собак в городе?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
822
Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух собак в Рудном
Отправлено: 20.06.24 - 17:44
#2
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Синька- ч*о.

А мы все с вейпами боремся

[Исправлено: vofkakst, 20.06.2024 - 17:45]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14912
Re: Трое нетрезвых мужчин натравили питбуля на женщин и двух...
Отправлено: 20.06.24 - 18:33
#3
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Пьяное быдло. Это не мужчины а овцы. Жаль фамилии и фото не опубликовали. Весь город должен знать их.
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