Отправлено: - 12:01

Добринцофф:

переделывать полностью базу товаров с 10000 наименований на казахский язык

Цитата:А ещё придумали- на примере fix price - клеить наклейки с текстом на гос.языке. вае бы ничего, но клеят именно на русский текст, а не на свободное место. Ну да ладно. Смешно выглядят у них теперь пачки Orbit - на всю лицевую часть упаковки - гордо красуется наклейка. Зачем так с ума сходить? Плюс ко всему- забыли уже про дефицит белой бумаги? Как же мы собираемся о природе заботиться, если чеки (а большинстве случаев - выбрасывает мимо урн) будут становиться длиннее? 21 век за форточкой, банковские карты привязаны к номеру телефона. Присылайте смс с электронным чеком. Или в банкинг. Там хоть на молдавском пишите)))Кстати, ранее rauzet отмочил уменьшили размер шрифта. Чек стал короче, но абсолютно нечитаем....