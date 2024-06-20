Вейпы под запретом. Как будет работать новый закон в Казахстане

Отправлено: - 14:39

А что подразумевается под ввозом?

Например, приезжают ко мне друзья из России (которые любят в эти дудки пыхтеть), и все - закон нарушен? Они ввезли на территорию РК, хотя чисто для себя,не для продажи или чего либо еще.



И ещё, действительно, почему тогда сигареты не запретят? Или от них вреда меньше?