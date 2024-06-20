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≡ Вейпы под запретом. Как будет работать новый закон в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49426
Вейпы под запретом. Как будет работать новый закон в Казахстане
Отправлено: 20.06.24 - 14:26
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Популярные среди казахстанцев вейпы или "одноразки" теперь под запретом. За курение вас не накажут, однако за их продажу, распространение и ввоз предусмотрена уголовная ответственность.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14910
Re: Вейпы под запретом. Как будет работать новый закон в...
Отправлено: 20.06.24 - 14:26
#1
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Наверно табачные гиганты протолкнули закон) Курить меньше стали, сигареты дорогие, а тут ещё сильный конкурент объявился. Минздрав выборочно работает что ли? Как будто табак полезный)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
820
Вейпы под запретом. Как будет работать новый закон в Казахстане
Отправлено: 20.06.24 - 14:39
#2
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А что подразумевается под ввозом?
Например, приезжают ко мне друзья из России (которые любят в эти дудки пыхтеть), и все - закон нарушен? Они ввезли на территорию РК, хотя чисто для себя,не для продажи или чего либо еще.

И ещё, действительно, почему тогда сигареты не запретят? Или от них вреда меньше?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14910
Вейпы под запретом. Как будет работать новый закон в Казахстане
Отправлено: 20.06.24 - 15:16
#3
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Цитата:
vofkakst:
Полиция остановит, сразу из кармана пусть достают и начинают дружно курить. Курить можно, ввоз запрещён. Какие депутаты, такие и законы)
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