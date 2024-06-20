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≡ ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49424
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 10:52
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Ссылка идет не только на закон о языках, но и на налоговое законодательство, на закон о защите прав потребителя. В основе же этого требования лежит обязанность бизнеса добросовестно информировать покупателей о том, за что они заплатили.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9910
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 20.06.24 - 10:52
#1
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Ежедневно в мусорку улетает горы невостребованных чеков,причём не только фискальных,а и обычных в которых указанно наименование стоимость и сумма покупки.
Не знаю почему,но покупатели не берут чеки.
По поводу информации на двух языках-это же надо переделывать полностью базу товаров с 10000 наименований на казахский язык,сколько времени это займёт и сколько средств.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14908
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 11:01
#2
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Цитата:
Добринцофф: Не знаю почему,но покупатели не берут чеки
А если и возьмут тут же за магазином за дверью выбросят) и там тогда будет гора бумаги.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1847
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 20.06.24 - 11:01
#3
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Цитата:
Добринцофф:
По поводу информации на двух языках-это же надо переделывать полностью базу товаров с 10000 наименований на казахский язык

Где живёшь? Живёшь в Казахстане,будь добр выполнять законы РК!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14908
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 11:03
#4
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Цитата:
Добринцофф:

А лучше сразу настраивай аппарат на 5 языков. Будет верняк 100%. Русский, английский, китайский, казахский кирилица, казахский латиница и не один языковой патруль не докопается.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16083
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 11:17
#5
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Как вариант электронный чек
Приложение каспи да и других банков по которым люди оплачивают вполне может настроить систему на получение электронного чека при покупке

Сейчас 90% людей оплачивают картой или кюаром
Бабушки только наличкой ей выдавай бумажный чек
А остальным пусть приходит в приложение чтобы человек когда надо открыл вкладку и посмотрел чё он купил и по каким ценам и на удобном языке

Таскать огромные рулоны чеков никому не охото

[Исправлено: abaika95, 20.06.2024 - 12:45]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38892
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 20.06.24 - 11:56
#6
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Цитата:
Добринцофф:
сколько средств.

Ну все равно же платит за это покупатель.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
818
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 12:01
#7
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Цитата:
Добринцофф:
переделывать полностью базу товаров с 10000 наименований на казахский язык

А ещё придумали- на примере fix price - клеить наклейки с текстом на гос.языке. вае бы ничего, но клеят именно на русский текст, а не на свободное место. Ну да ладно. Смешно выглядят у них теперь пачки Orbit - на всю лицевую часть упаковки - гордо красуется наклейка. Зачем так с ума сходить? Плюс ко всему- забыли уже про дефицит белой бумаги? Как же мы собираемся о природе заботиться, если чеки (а большинстве случаев - выбрасывает мимо урн) будут становиться длиннее? 21 век за форточкой, банковские карты привязаны к номеру телефона. Присылайте смс с электронным чеком. Или в банкинг. Там хоть на молдавском пишите)))
Кстати, ранее rauzet отмочил уменьшили размер шрифта. Чек стал короче, но абсолютно нечитаем....
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
818
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 20.06.24 - 12:09
#8
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Кстати, в small (вроде) товары в чеке указаны на гос языке. Мне это непонятно. Куда обращаться, т.к.
Цитата:
 покупатель имеет право получать информацию на приемлемом для него языке. 
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