Отправлено: - 11:23

saba:

Мне очень интересен вопрос, откуда, например в Чехии берут оленину в ресторанах,

saba:

у нас сайгаков расплодили, но у ресторанов нет права её готовить, только на тушёнку, косули бегают без забот, в лесистых наших местностях, жители их бьют конечно, но осторожно называют, козлятиной, в ресторанах опять таки ни ни

Цитата:Чехия лесная странаТам зверья полноЦитата:Кто будет есть сайгу в ресторане?Ну она же жилистая и вонючаяКоневодство бы наладилиЧтобы конина не стоила как мраморная говядина