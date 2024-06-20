Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38892
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 00:02
Цитата:
Почему только твое?
А потом ржали над ним, после того как исподтишка..
Ну тут прочитать человека, не составляет особого труда
saba:
наверное в школе исподтишка друзей били, это просто мое мнение,
наверное в школе исподтишка друзей били, это просто мое мнение,
Почему только твое?
А потом ржали над ним, после того как исподтишка..
Ну тут прочитать человека, не составляет особого труда
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 01:01
Цитата:
Обычно я серьезный, но здесь, с вами невозможно оставаться серьезным, при всем желании
Цитата:
Ну как тут не угарать, когда такое пишут
saba:
серьезный Вы человек или любите поржать
серьезный Вы человек или любите поржать
Обычно я серьезный, но здесь, с вами невозможно оставаться серьезным, при всем желании
Цитата:
saba:
это называется, кажется опять забыл, наказуемо по Законодательству РК
это называется, кажется опять забыл, наказуемо по Законодательству РК
Ну как тут не угарать, когда такое пишут
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 01:03
Цитата:
Получается, а развлекаюсь у тебя дома ты же не против, надеюсь
111:
Я тут живу вообще то..
Я тут живу вообще то..
Получается, а развлекаюсь у тебя дома ты же не против, надеюсь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 01:04
Цитата:
Прям камень с плеч
saba:
почему то не люблю я Вас
почему то не люблю я Вас
Прям камень с плеч
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 01:18
Цитата:
А КНДР не дрейфит:
Цитата:
abaika95:
Казахстан потихоньку дрейфует
Казахстан потихоньку дрейфует
А КНДР не дрейфит:
Цитата:
Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал безоговорочно поддерживать политику президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам политика, его страна будет «непоколебимо, безоговорочно поддерживать любую политику России вне зависимости от осложнения международной геополитической ситуации».
По словам политика, его страна будет «непоколебимо, безоговорочно поддерживать любую политику России вне зависимости от осложнения международной геополитической ситуации».
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 644
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 02:13
Цитата:
это он не утомительное занятие себе выбрал. с другой стороны ему наверняка одному скучно в полоумных изгоях. вот и ищет себе партнера. на безрыбье, как говорится...и горничной опять же нет.
maxsaf:
Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал безоговорочно поддерживать политику президента России Владимира Путина.
Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал безоговорочно поддерживать политику президента России Владимира Путина.
это он не утомительное занятие себе выбрал. с другой стороны ему наверняка одному скучно в полоумных изгоях. вот и ищет себе партнера. на безрыбье, как говорится...и горничной опять же нет.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 06:07
Цитата:
Хоть одно радует! А то думаю приеду в Канаду, а там Максаф, и целая Канада за плечами! Хотя с другой стороны, проснулся, как обычно в 5 утра, ничего не изменилось, было бы уважение, извинился бы
maxsaf:
Прям камень с плеч
Прям камень с плеч
Хоть одно радует! А то думаю приеду в Канаду, а там Максаф, и целая Канада за плечами! Хотя с другой стороны, проснулся, как обычно в 5 утра, ничего не изменилось, было бы уважение, извинился бы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 06:17
Цитата:
КНДР никогда не дрейфит, иногда ракеты пускает в сторону Японии иногда мусор в сторону Южной Кореи, со всеми бывает иногда,
а ещё там на первом этаже нельзя окна зашторивать, чтобы согласно идеям чучхе проходящие патрули могли контролировать, чем занимаются жители, жизнь там просто рай, только вопрос, Путин еду с собой привез? А то там, если бы Китай не подкидывал, тяжеловато было бы, я смотрел меню встреч в Кремле, когда африканских президентов встречали
maxsaf:
А КНДР не дрейфит:
А КНДР не дрейфит:
КНДР никогда не дрейфит, иногда ракеты пускает в сторону Японии иногда мусор в сторону Южной Кореи, со всеми бывает иногда,
а ещё там на первом этаже нельзя окна зашторивать, чтобы согласно идеям чучхе проходящие патрули могли контролировать, чем занимаются жители, жизнь там просто рай, только вопрос, Путин еду с собой привез? А то там, если бы Китай не подкидывал, тяжеловато было бы, я смотрел меню встреч в Кремле, когда африканских президентов встречали
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 06:29
Мне очень интересен вопрос, откуда, например в Чехии берут оленину в ресторанах, у нас сайгаков расплодили, но у ресторанов нет права её готовить, только на тушёнку, косули бегают без забот, в лесистых наших местностях, жители их бьют конечно, но осторожно называют, козлятиной, в ресторанах опять таки ни ни. Или нас так экологи запугали, или в Европе свободней,чем у нас? Европейцы, можете ответить? А то мы с нашим стремлением к Европе жить, скоро запретим гражданам Казахстана!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 07:01
Цитата:
Посмотрел встречу на РТР, понравилась одна фраза Скабеевой"Даже детсадовцы встречают Путина", я вот не помню детсадовцы в СССР выходили на парад и демонстрацию, кажется нет, кто постарше напомните. У нас в школе на демонстрацию выходили только старшеклассники, и когда приезжал Горбачев лучшие пионеры цветы дарили
Карачун:
сторон
сторон
Посмотрел встречу на РТР, понравилась одна фраза Скабеевой"Даже детсадовцы встречают Путина", я вот не помню детсадовцы в СССР выходили на парад и демонстрацию, кажется нет, кто постарше напомните. У нас в школе на демонстрацию выходили только старшеклассники, и когда приезжал Горбачев лучшие пионеры цветы дарили
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 644
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 10:45
Цитата:
Вот тут я не в курсе кто куда ходил. Я лично не ходил даже на субботники не то что какому-то там хрену цветы дарить. Но нужно понимать что аудитория у этой программы с е...цой, с такой знаете ли скрэпной е...цой, такой натурально-исторической. Раболепие, заискивание вот это вот все. Дитёв вот в надежде быть пожалованными поцелуем в пуп готовы...не знаю, как по мне это все равно что отдать на заклание
saba:
Вот тут я не в курсе кто куда ходил. Я лично не ходил даже на субботники не то что какому-то там хрену цветы дарить. Но нужно понимать что аудитория у этой программы с е...цой, с такой знаете ли скрэпной е...цой, такой натурально-исторической. Раболепие, заискивание вот это вот все. Дитёв вот в надежде быть пожалованными поцелуем в пуп готовы...не знаю, как по мне это все равно что отдать на заклание
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 11:21
Цитата:
А у КНДР выбора нет
Они изгои в мире
Вот хоть один дружок появился
Да и то потомучто Россию также везде выгнали
Я бы на месте КНДР сейчас очень злорадствовал и ставил Россию на бабки как Китай делает
Россия плевала на корейцев бегала дружить с США и Европой а теперь вот выхода нет))
Как уличная девка по сути
Ведь в Китае,Вьетнаме и других соц странах на Россию так и смотрят последние 70 лет
Был СССР при Сталине всем помогал
Пришел Хрущев и начал дружить с США
Китай обиделся
А потом СССР вообще распался а Россия срочно в капитализм играть начала кинув всех союзников
Естественно теперь все на Россию смотрят как на непостоянное дерьмо
Завтра Европа ручкой поманит Россия опять туда побежит
Проходиди уже
Поэтому у всех от Африки до Кореи к России теперь не дружеские чувства а чисто практические
Бабки давай и мы сделаем вид что тебя поддерживаем
maxsaf:
А КНДР не дрейфит:
А КНДР не дрейфит:
А у КНДР выбора нет
Они изгои в мире
Вот хоть один дружок появился
Да и то потомучто Россию также везде выгнали
Я бы на месте КНДР сейчас очень злорадствовал и ставил Россию на бабки как Китай делает
Россия плевала на корейцев бегала дружить с США и Европой а теперь вот выхода нет))
Как уличная девка по сути
Ведь в Китае,Вьетнаме и других соц странах на Россию так и смотрят последние 70 лет
Был СССР при Сталине всем помогал
Пришел Хрущев и начал дружить с США
Китай обиделся
А потом СССР вообще распался а Россия срочно в капитализм играть начала кинув всех союзников
Естественно теперь все на Россию смотрят как на непостоянное дерьмо
Завтра Европа ручкой поманит Россия опять туда побежит
Проходиди уже
Поэтому у всех от Африки до Кореи к России теперь не дружеские чувства а чисто практические
Бабки давай и мы сделаем вид что тебя поддерживаем
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 11:23
Цитата:
Чехия лесная страна
Там зверья полно
Цитата:
Кто будет есть сайгу в ресторане?
Ну она же жилистая и вонючая
Коневодство бы наладили
Чтобы конина не стоила как мраморная говядина
saba:
Мне очень интересен вопрос, откуда, например в Чехии берут оленину в ресторанах,
Мне очень интересен вопрос, откуда, например в Чехии берут оленину в ресторанах,
Чехия лесная страна
Там зверья полно
Цитата:
saba:
у нас сайгаков расплодили, но у ресторанов нет права её готовить, только на тушёнку, косули бегают без забот, в лесистых наших местностях, жители их бьют конечно, но осторожно называют, козлятиной, в ресторанах опять таки ни ни
у нас сайгаков расплодили, но у ресторанов нет права её готовить, только на тушёнку, косули бегают без забот, в лесистых наших местностях, жители их бьют конечно, но осторожно называют, козлятиной, в ресторанах опять таки ни ни
Кто будет есть сайгу в ресторане?
Ну она же жилистая и вонючая
Коневодство бы наладили
Чтобы конина не стоила как мраморная говядина
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 11:27
Цитата:
Ниче он не вскрывал
Дополидно известно что македонский был бисексуалом
Спал как с женщинами так и с мужчинами
Тогда в Греции это считалось в порядке вещей
В Спарте считалось что если ты спишь только с женщинами то ты обабишься
Поэтому иногда спартанцы собирались и отдыхали своим боевым братством)))
Даная греческая практика потом перетекла к римлянам на излёте империи что повергало в шок ближневосточных сектантов
Которые строго настрого запретили
Мужеложство страшный грех в христианстве а потом и в исламе
111:
Именно этот исторический факт он вскрыл в данной картине.
Именно этот исторический факт он вскрыл в данной картине.
Ниче он не вскрывал
Дополидно известно что македонский был бисексуалом
Спал как с женщинами так и с мужчинами
Тогда в Греции это считалось в порядке вещей
В Спарте считалось что если ты спишь только с женщинами то ты обабишься
Поэтому иногда спартанцы собирались и отдыхали своим боевым братством)))
Даная греческая практика потом перетекла к римлянам на излёте империи что повергало в шок ближневосточных сектантов
Которые строго настрого запретили
Мужеложство страшный грех в христианстве а потом и в исламе
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38892
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 11:47
Цитата:
Ну я например не знал что он гомосексуалист.
Мне представлялся он не женственным и красивеньким, а брутальным и жестким.
А он, пупки целовал мальчикам..
[Исправлено: 111, 20.06.2024 - 12:48]
abaika95:
Ниче он не вскрывал Дополидно известно что македонский
Ниче он не вскрывал Дополидно известно что македонский
Ну я например не знал что он гомосексуалист.
Мне представлялся он не женственным и красивеньким, а брутальным и жестким.
А он, пупки целовал мальчикам..
[Исправлено: 111, 20.06.2024 - 12:48]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать