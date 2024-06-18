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«Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод KIA, рассказали акиму Костанайской области на стройплощадке
«Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод KIA, рассказали акиму Костанайской области на стройплощадке
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