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≡ «Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод KIA, рассказали акиму Костанайской области на стройплощадке
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49422
«Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод KIA, рассказали акиму Костанайской области на стройплощадке
Отправлено: 18.06.24 - 17:07
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- Вот когда приезжал господин Сонг, президент компании KIA, как раз этот график рассматривался, - сказал Кумар АКСАКАЛОВ. - Он такой - плотный. Задача стоит, чтобы до осени корпус завода стоял.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
291
Re: «Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод...
Отправлено: 20.06.24 - 08:49
#15
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Рынок Республики Казахстан слишком маленький, до смешного маленький, плюс платежеспособный спрос ещё меньше, этот завод явно с прицелом на экспорт, но Казахстан уже не в первый раз предупреждают о возможном наказании кнутом за помощь в обходе санкций, если экспорт будет не возможен, тогда куда девать машины? Плюс Путин явно делает жест в сторону Узбекистана, Кыргызстан, Туркменистана, они явно симпатизируют России, но у них нет общей границы....
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
291
Re: «Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод...
Отправлено: 20.06.24 - 08:55
#16
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Раньше госаппарат наш выручал Российский автопром, вся полиция, армия, медицина и.т.д. ездили на вазах, уазах, и.т.д. теперь будут сельским и районным акимчикам тойоты и киа покупать? На сколько хватит бюджета с таким раскладом? Скорее всего штрафы и прочие сборы будут ещё увеличены, так как возникнет необходимость окупить поставленный иностранный автопром и китайские камеры сергек
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14904
«Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод KIA, рассказали акиму Костанайской области на стройплощадке
Отправлено: 20.06.24 - 09:31
#17
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Цитата:
ОГПУ:
Да чихала Россия на санкции. Как возили товар из Европы так и возят. Как Европа продавала товар в РФ так и продаёт. Там на границах отстроили огромные терминалы. Занимаются перегрузами из европейских машин в российские, разные перицепы. Вобщем бизнес работает, только теперь серыми схемами) кому война а бизнесу нужны деньги.

Так и тут найдут лазейку и будут отгружать авто в РФ.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5052
Re: «Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод...
Отправлено: 20.06.24 - 09:51
#18
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Цитата:
abaika95:
это российский завод вывели из под санкций и

Точно не знаю, читал в российской прессе, что завод под Питером, где и Хендэ и Киа выпускали,забрало за 1 рубль правительство и отдало Ростеху, а теперь там китайские автомобили собираются выпускать
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5052
Re: «Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод...
Отправлено: 20.06.24 - 09:59
#19
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Цитата:
ОГПУ:
ВАЗ, ГАЗ, и ИЖМАШ,

Из российского автопрома осталась наверное только Газель, остальное было уже не российским, даже Весту из старых запасов запчастей выпустили одну партию и всё. Я не злорадствую, но Гранту за 6,7 миллионов я не хочу, а она в Астере по Абая так и продается,а Газели интересные сейчас, всех 4,5 тонников с гидро бортами уделали
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5052
Re: «Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод...
Отправлено: 20.06.24 - 10:06
#20
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Цитата:
Vit:
Как возили товар из Европы так и возят. Как Европа продавала товар в РФ так и продаёт. Там н

Виталий, ну а что тогда ВАЗ буксует? Потихоньку и Китай,товары двойного назначения перестает возить, да и не знаю где ты взял эти цены, у них китайцы от 3 миллионов рублей дешёвыми считаются,позвони туда,завлекаловка скорее всего, интересно ОГПУ себе Т72 купит, для него же главное Уралвагонзавод? 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5052
Re: «Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод...
Отправлено: 20.06.24 - 10:17
#21
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Кто не заметил, рассказываю ДП сейчас на новеньких КИА рассекает, Кобальта все участковым отдали, Джаки большей часть на свалке
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14904
«Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод KIA, рассказали акиму Костанайской области на стройплощадке
Отправлено: 20.06.24 - 10:36
#22
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Цитата:
saba:

Да российский автопром все свою жизнь буксует)
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