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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38889
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 00:02
#7696
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Цитата:
saba:
наверное в школе исподтишка друзей били, это просто мое мнение,

Почему только твое?
А потом ржали над ним, после того как исподтишка..
Ну тут прочитать человека, не составляет особого труда
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 01:01
#7697
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Цитата:
saba:
серьезный Вы человек или любите поржать

Обычно я серьезный, но здесь, с вами невозможно оставаться серьезным, при всем желании :lol:

Цитата:
saba:
это называется, кажется опять забыл, наказуемо по Законодательству РК

Ну как тут не угарать, когда такое пишут :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 01:03
#7698
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Цитата:
111:
Я тут живу вообще то..

Получается, а развлекаюсь у тебя дома :lol: ты же не против, надеюсь :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 01:04
#7699
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Цитата:
saba:
почему то не люблю я Вас

Прям камень с плеч :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 01:18
#7700
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Цитата:
abaika95:
Казахстан потихоньку дрейфует


А КНДР не дрейфит:

Цитата:
Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал безоговорочно поддерживать политику президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам политика, его страна будет «непоколебимо, безоговорочно поддерживать любую политику России вне зависимости от осложнения международной геополитической ситуации».

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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
643
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 02:13
#7701
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Цитата:
maxsaf:
Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал безоговорочно поддерживать политику президента России Владимира Путина.

это он не утомительное занятие себе выбрал. с другой стороны ему наверняка одному скучно в полоумных изгоях. вот и ищет себе партнера. на безрыбье, как говорится...и горничной опять же нет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 06:07
#7702
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Цитата:
maxsaf:
Прям камень с плеч

Хоть одно радует! А то думаю приеду в Канаду, а там Максаф, и целая Канада за плечами! Хотя с другой стороны, проснулся, как обычно в 5 утра, ничего не изменилось, было бы уважение, извинился бы
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 06:17
#7703
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Цитата:
maxsaf:
А КНДР не дрейфит:

КНДР никогда не дрейфит, иногда ракеты пускает в сторону Японии иногда мусор в сторону Южной Кореи, со всеми бывает иногда,
а ещё там на первом этаже нельзя окна зашторивать, чтобы согласно идеям чучхе проходящие патрули могли контролировать, чем занимаются жители, жизнь там просто рай, только вопрос, Путин еду с собой привез? А то там, если бы Китай не подкидывал, тяжеловато было бы, я смотрел меню встреч в Кремле, когда африканских президентов встречали
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 06:29
#7704
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Мне очень интересен вопрос, откуда, например в Чехии берут оленину в ресторанах, у нас сайгаков расплодили, но у ресторанов нет права её готовить, только на тушёнку, косули бегают без забот, в лесистых наших местностях, жители их бьют конечно, но осторожно называют, козлятиной, в ресторанах опять таки ни ни. Или нас так экологи запугали, или в Европе свободней,чем у нас? Европейцы, можете ответить? А то мы с нашим стремлением к Европе жить, скоро запретим гражданам Казахстана!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 07:01
#7705
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Цитата:
Карачун:
сторон

Посмотрел встречу на РТР, понравилась одна фраза Скабеевой"Даже детсадовцы встречают Путина", я вот не помню детсадовцы в СССР выходили на парад и демонстрацию, кажется нет, кто постарше напомните. У нас в школе на демонстрацию выходили только старшеклассники, и когда приезжал Горбачев лучшие пионеры цветы дарили
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