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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38889
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 00:02
Цитата:
Почему только твое?
А потом ржали над ним, после того как исподтишка..
Ну тут прочитать человека, не составляет особого труда
saba:
наверное в школе исподтишка друзей били, это просто мое мнение,
наверное в школе исподтишка друзей били, это просто мое мнение,
Почему только твое?
А потом ржали над ним, после того как исподтишка..
Ну тут прочитать человека, не составляет особого труда
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 01:01
Цитата:
Обычно я серьезный, но здесь, с вами невозможно оставаться серьезным, при всем желании
Цитата:
Ну как тут не угарать, когда такое пишут
saba:
серьезный Вы человек или любите поржать
серьезный Вы человек или любите поржать
Обычно я серьезный, но здесь, с вами невозможно оставаться серьезным, при всем желании
Цитата:
saba:
это называется, кажется опять забыл, наказуемо по Законодательству РК
это называется, кажется опять забыл, наказуемо по Законодательству РК
Ну как тут не угарать, когда такое пишут
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 01:03
Цитата:
Получается, а развлекаюсь у тебя дома ты же не против, надеюсь
111:
Я тут живу вообще то..
Я тут живу вообще то..
Получается, а развлекаюсь у тебя дома ты же не против, надеюсь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 01:04
Цитата:
Прям камень с плеч
saba:
почему то не люблю я Вас
почему то не люблю я Вас
Прям камень с плеч
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 01:18
Цитата:
А КНДР не дрейфит:
Цитата:
abaika95:
Казахстан потихоньку дрейфует
Казахстан потихоньку дрейфует
А КНДР не дрейфит:
Цитата:
Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал безоговорочно поддерживать политику президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам политика, его страна будет «непоколебимо, безоговорочно поддерживать любую политику России вне зависимости от осложнения международной геополитической ситуации».
По словам политика, его страна будет «непоколебимо, безоговорочно поддерживать любую политику России вне зависимости от осложнения международной геополитической ситуации».
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 643
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 02:13
Цитата:
это он не утомительное занятие себе выбрал. с другой стороны ему наверняка одному скучно в полоумных изгоях. вот и ищет себе партнера. на безрыбье, как говорится...и горничной опять же нет.
maxsaf:
Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал безоговорочно поддерживать политику президента России Владимира Путина.
Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал безоговорочно поддерживать политику президента России Владимира Путина.
это он не утомительное занятие себе выбрал. с другой стороны ему наверняка одному скучно в полоумных изгоях. вот и ищет себе партнера. на безрыбье, как говорится...и горничной опять же нет.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 06:07
Цитата:
Хоть одно радует! А то думаю приеду в Канаду, а там Максаф, и целая Канада за плечами! Хотя с другой стороны, проснулся, как обычно в 5 утра, ничего не изменилось, было бы уважение, извинился бы
maxsaf:
Прям камень с плеч
Прям камень с плеч
Хоть одно радует! А то думаю приеду в Канаду, а там Максаф, и целая Канада за плечами! Хотя с другой стороны, проснулся, как обычно в 5 утра, ничего не изменилось, было бы уважение, извинился бы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 06:17
Цитата:
КНДР никогда не дрейфит, иногда ракеты пускает в сторону Японии иногда мусор в сторону Южной Кореи, со всеми бывает иногда,
а ещё там на первом этаже нельзя окна зашторивать, чтобы согласно идеям чучхе проходящие патрули могли контролировать, чем занимаются жители, жизнь там просто рай, только вопрос, Путин еду с собой привез? А то там, если бы Китай не подкидывал, тяжеловато было бы, я смотрел меню встреч в Кремле, когда африканских президентов встречали
maxsaf:
А КНДР не дрейфит:
А КНДР не дрейфит:
КНДР никогда не дрейфит, иногда ракеты пускает в сторону Японии иногда мусор в сторону Южной Кореи, со всеми бывает иногда,
а ещё там на первом этаже нельзя окна зашторивать, чтобы согласно идеям чучхе проходящие патрули могли контролировать, чем занимаются жители, жизнь там просто рай, только вопрос, Путин еду с собой привез? А то там, если бы Китай не подкидывал, тяжеловато было бы, я смотрел меню встреч в Кремле, когда африканских президентов встречали
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 06:29
Мне очень интересен вопрос, откуда, например в Чехии берут оленину в ресторанах, у нас сайгаков расплодили, но у ресторанов нет права её готовить, только на тушёнку, косули бегают без забот, в лесистых наших местностях, жители их бьют конечно, но осторожно называют, козлятиной, в ресторанах опять таки ни ни. Или нас так экологи запугали, или в Европе свободней,чем у нас? Европейцы, можете ответить? А то мы с нашим стремлением к Европе жить, скоро запретим гражданам Казахстана!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 07:01
Цитата:
Посмотрел встречу на РТР, понравилась одна фраза Скабеевой"Даже детсадовцы встречают Путина", я вот не помню детсадовцы в СССР выходили на парад и демонстрацию, кажется нет, кто постарше напомните. У нас в школе на демонстрацию выходили только старшеклассники, и когда приезжал Горбачев лучшие пионеры цветы дарили
Карачун:
сторон
сторон
Посмотрел встречу на РТР, понравилась одна фраза Скабеевой"Даже детсадовцы встречают Путина", я вот не помню детсадовцы в СССР выходили на парад и демонстрацию, кажется нет, кто постарше напомните. У нас в школе на демонстрацию выходили только старшеклассники, и когда приезжал Горбачев лучшие пионеры цветы дарили
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