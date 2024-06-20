Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 06:29

Мне очень интересен вопрос, откуда, например в Чехии берут оленину в ресторанах, у нас сайгаков расплодили, но у ресторанов нет права её готовить, только на тушёнку, косули бегают без забот, в лесистых наших местностях, жители их бьют конечно, но осторожно называют, козлятиной, в ресторанах опять таки ни ни. Или нас так экологи запугали, или в Европе свободней,чем у нас? Европейцы, можете ответить? А то мы с нашим стремлением к Европе жить, скоро запретим гражданам Казахстана!