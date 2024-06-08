Отправлено: - 08:54

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Украинцы значит ошиблись, или намеренно выбили их

[Исправлено: Kairat stayer, 10.06.2024 - 09:55]

Всем доброго утра, мира и добра!Цитата:Все цели, полётные задания, отслеживание тщательно прорабатываются ГУР Украины, скорее всего не без участия союзников. В данных случаях, выводя из строя загоризонтные ЛРС, на мой взгляд преследуются задачи ослабить противника, в случае ядерного противостояния последние не будут видеть пуски ракет НАТО, потому что эскалация нарастает, также показать их уязвимость. Дроны до Моздока долетели и сожгли два новейших СУ 57, а их всего 12 штук, периодически НПЗ из строя выводят и.т.д.