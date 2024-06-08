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≡ Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49422
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 18:49
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В Министерстве обороны сделали разъяснение о проведении рейдов в отношении граждан призывного возраста. Ранее в СМИ и социальных сетях распространились видеоматериалы по задержанию и принудительной доставке молодых людей в местные органы военного управления.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38889
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 17:11
#30
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Цитата:
Нурбанчик:
Так это относится к КНБ.

Сразу видно не служившего.
Как Алматы там, ты когда скрылся от мобилизации у нас?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38889
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 17:13
#31
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Цитата:
Нурбанчик:
Хотя бы сделали оценку для коментариев

НГ есть в Инстаграмме, в одноклассниках, в Телеге, там я тоже птшу и есть оценки комментариев, и часто много занимаю первые места по комментам "нравится".
В чем проблема, ставьте классы там.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10472
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 18:09
#32
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Цитата:
111:
НГ есть в Инстаграмме, в одноклассниках, в Телеге,

---Ты там под каким именем шифруешься ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38889
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 18:37
#33
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Цитата:
Гога:
-Ты там под каким именем шифруешься ?

С чего ты взял, что я вообще где то шифруюсь?
У меня даже аккаунты все открыты, для просмотра моих фото и видео
Вот и минусуйте там сколько влезет

[Исправлено: 111, 09.06.2024 - 19:39]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10472
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 19:22
#34
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Цитата:
111:
У меня даже аккаунты все открыты

----И как тебя найти ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10472
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 19:23
#35
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Цитата:
111:
часто много занимаю первые места по комментам "нравится".

---Хочу тебе там тоже плюсики ставить
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38889
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 19:38
#36
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Цитата:
Гога:
--И как тебя найти ?

Найдешь комменты, только тогда, смотря какие темы комментирую, их же там десятки в день, не все же.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1958
Re: Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны...
Отправлено: 09.06.24 - 21:58
#37
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Цитата:
111:

"Если хилый - сразу в гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание" В.С.Высоцкий
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38889
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 23:10
#38
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Цитата:
Гога:
Хочу тебе там тоже плюсики ставить

Вот, пожалуйста, провожу эксперимент, ровно та же тема, два часа назад выставил коммент, и уже девять человек поставили сердечки..
Это инста НГ.



[Исправлено: 111, 10.06.2024 - 00:12]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10472
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 23:59
#39
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Цитата:
111:
Это инста НГ.

---Здесь нет инсты .И где тут твой коммент ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38889
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 10.06.24 - 02:02
#40
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Цитата:
Гога:
Здесь нет инсты .И

Нет, у НГ есть инстаграмм
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10472
Re: Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны...
Отправлено: 10.06.24 - 02:09
#41
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Цитата:
111:
Нет, у НГ есть инстаграмм

----В России заблокирован
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5582
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 10.06.24 - 08:54
#42
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Всем доброго утра, мира и добра!

Цитата:
111:
Украинцы значит ошиблись, или намеренно выбили их


Все цели, полётные задания, отслеживание тщательно прорабатываются ГУР Украины, скорее всего не без участия союзников. В данных случаях, выводя из строя загоризонтные ЛРС, на мой взгляд преследуются задачи ослабить противника, в случае ядерного противостояния последние не будут видеть пуски ракет НАТО, потому что эскалация нарастает, также показать их уязвимость. Дроны до Моздока долетели и сожгли два новейших СУ 57, а их всего 12 штук, периодически НПЗ из строя выводят и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 10.06.2024 - 09:55]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16079
Re: Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны...
Отправлено: 10.06.24 - 09:47
#43
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Да всегда такое было
Всегда хватали на улицах и из дома вытаскивали
Просто раньше соц сетей не было и это не так заметно было
А сейчас прям трагедию устраивают
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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
309
Re: Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны...
Отправлено: 20.06.24 - 01:46
#44
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Давайте мотивируем прищывников и их родителей. Родители призывника уже вторую неделю борбтся за жизнь своего сына. Он доьровольно был призван 17 мая и отправлен в часть в Отар,где 6 июня попал в больницу и 9 сообщили матери,что он в реанимации. Факт побоя скрывали. Выяснилось что сердант в строю его ударил и дальше написано... Кто что сейчас скажет о состоянии в армии? 29 ибня у него долдна состояться присяга. Как думаете
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