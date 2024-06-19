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≡ Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким города. Летом изымут землю, а проект изменений появится осенью
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49422
Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким города. Летом изымут землю, а проект изменений появится осенью
Отправлено: 19.06.24 - 19:27
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Земля под аттракционами находится в доверительном управлении без права выкупа. Теперь ее хотят вернуть в собственность государства. Сегодня на расширенном совещании с участием акима области Марат Жундубаев раскрыл некоторые подробности.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23536
Re: Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким...
Отправлено: 19.06.24 - 19:27
#1
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Цитата:
- Пока мы думаем, как их модернизировать, не демонтировать, - ответил аким. - Возможно, это будут новые аттракционы. Но мы пока думаем над концепцией. 

Есть над чем подумать. Теперь эти аттракционы будут под увеличительным стеклом рассматривать, после эпичного фейла в Рудном.
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
606
Re: Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким...
Отправлено: 19.06.24 - 19:40
#2
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Цитата:
Модернизировать парк аттракционов в Костанае


Яснапанятна! Руднеское колесо обозрения № 2?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
723
Re: Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким...
Отправлено: 19.06.24 - 20:11
#3
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Только "колесо обозрения" не меняйте... А то получится как в Рудном, ни "колеса" - ни бабла, и виноваты - стрелочники...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9909
Re: Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким...
Отправлено: 19.06.24 - 20:20
#4
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Господин ЖУНДУБАЕВ,съездите хоть раз на базу ОРТ в Костанае,посмотрите на бардак который называется оптовый рынок,это же
просто убожество.
Новый цивилизованный просторный оптовый рынок,с туалетами и водой,удобными подъездными путями к складам вот что действительно необходимо городу.
Если поедите приезжайте во вторник с утра,машину берите попроще,дабы не жалко было если в неё камаз въедет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38889
Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким города. Летом изымут землю, а проект изменений появится осенью
Отправлено: 19.06.24 - 21:18
#5
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Землю заберут и втыкнут туда 19ти этажку для полного кайфа рядом.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16079
Re: Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким...
Отправлено: 19.06.24 - 21:48
#6
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Владельцам аттракционов пока не поздно надо бежать оттуда
Если акимат наметил обновление значит будет очень много бабла вбухано
С лепниной
Западными аттракционами
Чтобы максимально дорого
А старые аттракционы надо на набережную в кжб и перенести
Центр итак перегружен
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1325
Re: Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким...
Отправлено: 19.06.24 - 22:07
#7
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....чтобы всё вышло не поруко...ки привлечь иностранных инвесторов, строителей,хоть племя тумба юмба,спрос будет с кого,когда сами строим сами мутим это факт....детская больница ремонт,колЭсо в Рудном,дороги в городе,руко..кая брущатка,бардюры,стрижка деревьев да и много..много что ещё...на ОРТ ужас что творится,какая то помойка а не оптовка...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23536
Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким города. Летом изымут землю, а проект изменений появится осенью
Отправлено: 19.06.24 - 22:24
#8
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Цитата:
abaika95:
Западными аттракционами

Западных провинций Китая?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1325
Re: Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким...
Отправлено: 19.06.24 - 22:58
#9
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Цитата:
Но мы пока думаем над концепцией. Источник:

над "схемой" ;-)
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.07.20
Сообщений:
165
Re: Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким...
Отправлено: 19.06.24 - 23:33
#10
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Лучше уберите машинки и велосипеды в парке и на площади Байтурсынова.

Опасно ходить по улице Байтурсынова и по Аль Фараби.

Разгрузили Сити центр машинками за счет парка.
Какие умные и хитрые...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38889
Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким города. Летом изымут землю, а проект изменений появится осенью
Отправлено: 19.06.24 - 23:48
#11
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
на ОРТ ужас что творится,какая то помойка

Ты то там потерял чего?
Торгаш что ли?
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