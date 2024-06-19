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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 22:29
Цитата:
----Ржу , аж не могу
111:
Фильмы тоже историки пишут,
Фильмы тоже историки пишут,
----Ржу , аж не могу
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 22:36
Цитата:
---Но вы же написали , что Александр был гей? То есть соврали ?
111:
Потому что доказательств особо ни у кого нет.
Потому что доказательств особо ни у кого нет.
---Но вы же написали , что Александр был гей? То есть соврали ?
N
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 22:37
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 22:37
Цитата:
---Вот вы написали
111:
Кстати Александр же был геем,
Кстати Александр же был геем,
---Вот вы написали
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 22:58
Цитата:
Это к Оливеру пожалуйста, Стоуну.
Именно этот исторический факт он вскрыл в данной картине.
А написал сей источник биографии Александруса историк Робин там какой то Фокс.
На что и опирался Стоун.
И фильм он создал не про битвы.
Этот фильм о любви, мужчины Александруса к своему Гефестиуму..
Соображаешь?
Один из самых кассовых фильмов России..
Гога:
Но вы же написали , что Александр был гей? То есть соврали ?
Но вы же написали , что Александр был гей? То есть соврали ?
Это к Оливеру пожалуйста, Стоуну.
Именно этот исторический факт он вскрыл в данной картине.
А написал сей источник биографии Александруса историк Робин там какой то Фокс.
На что и опирался Стоун.
И фильм он создал не про битвы.
Этот фильм о любви, мужчины Александруса к своему Гефестиуму..
Соображаешь?
Один из самых кассовых фильмов России..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 23:00
Цитата:
Нет, я никоим образом не влиял на историков, на которых опирался Оливер Стоун.
Я 111й, но не до такой же степени..
Гога:
Да , Корона Вирус все таки влияет на мозг и восприятие жизни у некоторых .
Да , Корона Вирус все таки влияет на мозг и восприятие жизни у некоторых .
Нет, я никоим образом не влиял на историков, на которых опирался Оливер Стоун.
Я 111й, но не до такой же степени..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 23:06
Цитата:
Вот какие вопросы на форуме для тебя важнее вопросов о твоей семье, работе и тд?
Как ты преподносишь, ты приходишь сюда ржать.
А выходит решать какие то важные для тебя вопросы?
То есть истязать себя между ржачкой и кнутом, то есть это как бы БДСМ игры что ли, в твоем мозгу?
Как это можно соединить?
Важные вопросы, но ради которых ты ржешь?
Истерия?
maxsaf:
озвучиваются позиции по более важным вопросам,
озвучиваются позиции по более важным вопросам,
Вот какие вопросы на форуме для тебя важнее вопросов о твоей семье, работе и тд?
Как ты преподносишь, ты приходишь сюда ржать.
А выходит решать какие то важные для тебя вопросы?
То есть истязать себя между ржачкой и кнутом, то есть это как бы БДСМ игры что ли, в твоем мозгу?
Как это можно соединить?
Важные вопросы, но ради которых ты ржешь?
Истерия?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 23:33
Цитата:
Ну я что, виноват, что тут так смешно периодически
111:
ты приходишь сюда ржать.
ты приходишь сюда ржать.
Ну я что, виноват, что тут так смешно периодически
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 23:35
Цитата:
Так а чё ты тут забыл? я тут просто отдыхаю, развлекаюсь
111:
Вот какие вопросы на форуме для тебя важнее вопросов о твоей семье, работе и тд?
Вот какие вопросы на форуме для тебя важнее вопросов о твоей семье, работе и тд?
Так а чё ты тут забыл? я тут просто отдыхаю, развлекаюсь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 23:40
Цитата:
Нет, ты пришел решать какие то важные вопросы.
Это другое несколько.
maxsaf:
Так а чё ты тут забыл? я тут просто отдыхаю, развлекаюсь
Так а чё ты тут забыл? я тут просто отдыхаю, развлекаюсь
Нет, ты пришел решать какие то важные вопросы.
Это другое несколько.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 23:41
Цитата:
А я тут с 2006го года, то ли 7го.
Когда я там комп в Комтеко купил.
Я тут живу вообще то..
maxsaf:
Так а чё ты тут забыл?
Так а чё ты тут забыл?
А я тут с 2006го года, то ли 7го.
Когда я там комп в Комтеко купил.
Я тут живу вообще то..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 23:42
Изначально Вы какой то Мафусаил, обречённый скитаться, дай Вам Бог столько же лет как ему, не могу воспринимать с некоторых пор как серьезного человека, из за Ваших ржачек, Вы уже определитесь, серьезный Вы человек или любите поржать
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 23:42
Точнее не я купил комп, а мне впарили за какие то огромные деньги , а они у меня были, какое то там чудо инженерной мысли..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 23:51
Цитата:
Забыли о всем просто, это какой то Петросян и в принципе несерьёзный человек, просто разводит на провокационные вопросы,а потом ржёт, это называется, кажется опять забыл, наказуемо по Законодательству РК, почему то не люблю я Вас, сказал бы да потом с сайта удалят, подлость увы это Ваше имя, наверное в школе исподтишка друзей били, это просто мое мнение, иногда подлых бить надо, нас так в советской школе учили
maxsaf:
Ну я что, виноват, что тут так смешно периодически
Ну я что, виноват, что тут так смешно периодически
Забыли о всем просто, это какой то Петросян и в принципе несерьёзный человек, просто разводит на провокационные вопросы,а потом ржёт, это называется, кажется опять забыл, наказуемо по Законодательству РК, почему то не люблю я Вас, сказал бы да потом с сайта удалят, подлость увы это Ваше имя, наверное в школе исподтишка друзей били, это просто мое мнение, иногда подлых бить надо, нас так в советской школе учили
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 00:00
Очень историческойредкой тварью Вы оказались в старославянском был гадюкой, от слова гад
[Исправлено: saba, 20.06.2024 - 01:01]
[Исправлено: saba, 20.06.2024 - 01:01]
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