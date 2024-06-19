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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10472
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 22:29
#7681
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Цитата:
111:
Фильмы тоже историки пишут,

----Ржу , аж не могу
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10472
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 22:36
#7682
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Цитата:
111:
Потому что доказательств особо ни у кого нет.

---Но вы же написали , что Александр был гей? То есть соврали ?
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
606
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 22:37
#7683
Комментарий проходит проверку.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10472
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 22:37
#7684
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Цитата:
111:
Кстати Александр же был геем,

---Вот вы написали
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38889
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 22:58
#7685
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Цитата:
Гога:
Но вы же написали , что Александр был гей? То есть соврали ?


Это к Оливеру пожалуйста, Стоуну.
Именно этот исторический факт он вскрыл в данной картине.
А написал сей источник биографии Александруса историк Робин там какой то Фокс.
На что и опирался Стоун.
И фильм он создал не про битвы.
Этот фильм о любви, мужчины Александруса к своему Гефестиуму..
Соображаешь?
Один из самых кассовых фильмов России..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38889
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 23:00
#7686
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Цитата:
Гога:
Да , Корона Вирус все таки влияет на мозг и восприятие жизни у некоторых .

Нет, я никоим образом не влиял на историков, на которых опирался Оливер Стоун.
Я 111й, но не до такой же степени..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38889
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 23:06
#7687
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Цитата:
maxsaf:
озвучиваются позиции по более важным вопросам,

Вот какие вопросы на форуме для тебя важнее вопросов о твоей семье, работе и тд?
Как ты преподносишь, ты приходишь сюда ржать.
А выходит решать какие то важные для тебя вопросы?
То есть истязать себя между ржачкой и кнутом, то есть это как бы БДСМ игры что ли, в твоем мозгу?
Как это можно соединить?
Важные вопросы, но ради которых ты ржешь?
Истерия?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23536
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 23:33
#7688
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Цитата:
111:
ты приходишь сюда ржать.

Ну я что, виноват, что тут так смешно периодически :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23536
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 23:35
#7689
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Цитата:
111:
Вот какие вопросы на форуме для тебя важнее вопросов о твоей семье, работе и тд?

Так а чё ты тут забыл? :lol: я тут просто отдыхаю, развлекаюсь :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38889
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 23:40
#7690
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Цитата:
maxsaf:
Так а чё ты тут забыл? я тут просто отдыхаю, развлекаюсь

Нет, ты пришел решать какие то важные вопросы.
Это другое несколько.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38889
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 23:41
#7691
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Цитата:
maxsaf:
Так а чё ты тут забыл?

А я тут с 2006го года, то ли 7го.
Когда я там комп в Комтеко купил.
Я тут живу вообще то..
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5044
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 23:42
#7692
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Изначально Вы какой то Мафусаил, обречённый скитаться, дай Вам Бог столько же лет как ему, не могу воспринимать с некоторых пор как серьезного человека, из за Ваших ржачек, Вы уже определитесь, серьезный Вы человек или любите поржать
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38889
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 23:42
#7693
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Точнее не я купил комп, а мне впарили за какие то огромные деньги , а они у меня были, какое то там чудо инженерной мысли..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5044
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 23:51
#7694
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Цитата:
maxsaf:
Ну я что, виноват, что тут так смешно периодически

Забыли о всем просто, это какой то Петросян и в принципе несерьёзный человек, просто разводит на провокационные вопросы,а потом ржёт, это называется, кажется опять забыл, наказуемо по Законодательству РК, почему то не люблю я Вас, сказал бы да потом с сайта удалят, подлость увы это Ваше имя, наверное в школе исподтишка друзей били, это просто мое мнение, иногда подлых бить надо, нас так в советской школе учили
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5044
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.06.24 - 00:00
#7695
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Очень историческойредкой тварью Вы оказались в старославянском был гадюкой, от слова гад

[Исправлено: saba, 20.06.2024 - 01:01]
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