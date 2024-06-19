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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10457
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 18:54
#7621
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Цитата:
111:

-Надоело твои глупости здесь читать .Вот когда фото Кустаная сбрасываешь в своей ветке , то с интересом смотрю .Правда не всегда хорошо , когда 4 авоськи идут впереди , а хозяин фоткает сЗАДи :-P :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10457
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 18:56
#7622
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Цитата:
111:
после этого укола

---а для головы уколов нет ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23525
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 18:58
#7623
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Цитата:
saba:
а если гражданин Казахстана? Это очень сложный вопрос! Нельзя присягать одновременно двум странам, это всегда плохо кончается

Ниче тут сложного, наверняка он гражданин СССР, присягу там же давал. А гражданство Казахстана так раздавали, после развала СССР, за неимением альтернативы. Без обид, но это факты.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10457
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 19:00
#7624
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Цитата:
111:
Там никакой русскости нет, только зависть к другим хохлам, украинским.

---Глупости не пиши . Приезжай , своими глазами посмотри лично . А то читаешь всякие разные глупости на такой большой помойке как Интернет , и веришь этому . А в жизни все по другому , поверь .
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5035
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 19:03
#7625
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Цитата:
maxsaf:
С какой стороны Гитлер напал на СССР помните?

Странный вопрос, песню помните, времён СССР "Киев бомбили, нам объявили, что начался война", А тут опять Киев бомбить начали Ваши дружки между прочим, в чем разница, тогда мы встали за Отечество, теперь Вы воюете за Путина, хоть Вы и за океаном, всё равно Вы воюете за Путина, а мы по прежнему за Отечество
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23525
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 19:07
#7626
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Цитата:
saba:
Странный вопрос, песню помните, времён СССР "Киев бомбили, нам объявили, что начался война"

Гитлер пришел спасать Киев, потому что там гражданская война шла против Сталина?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5035
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 19:08
#7627
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Цитата:
maxsaf:
А гражданство Казахстана

Простите, для меня гражданство Казахстана это свято, наверное не поймёте, а так если для Вас так, значит правильно уехали, правила в Казахстане одни, в Канаде другие
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
596
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 19:10
#7628
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Цитата:
111:
Если человека, ребенка, чью то мать, убивают

С точки зрения логической градации, мы не можем отрицать иллюзию пародоксальности, так как жизнь аллегорична и полна субординации, и каждый индивидуум защищает свою тенденцию. А вы как думаете идиотизм это или где?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23525
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 19:17
#7629
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Цитата:
saba:
Простите, для меня гражданство Казахстана это свято,

Не сомневаюсь.

Цитата:
saba:
значит правильно уехали

В этом тоже не сомневаюсь
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
596
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 19:33
#7630
Комментарий проходит проверку.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5035
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 19:43
#7631
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Цитата:
maxsaf:
Гитлер пришел спасать Киев,

Он не пришел спасать Киев, как Вы ловко всё перевернули, уж простите Вы в каком то смысле выродок, я не в плохом смысле, просто я хорошо знаю историю, выродок, это тот, кто не принимал законы рода и был из него изгнан, многих великих людей так изгоняли, например Александр Македонский был изгнан из рода, но потом стал Великим, выродком его не называли, но что то примерное было, Вы извините я Вас обидеть не хочу, но не нашел более убедительного примера, Чингиз хана тоже можно назвать выродком,его даже заставляли носить, забыл как это называется, по русски колодку на шее, как рабу, в собственном племени
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5035
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 19:52
#7632
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Цитата:
maxsaf:
сомневаюсь

Это точно, для меня и многих моих друзей, среди которых разные национальности, да я сейчас работая на общественной площадке вижу ребят разной национальности, которые носят либо футболку с флагом или другие какие то атрибуты, это не показатель патриотизма, ноу меня есть друг кореец, постоянно ездит в Южную Корею, хотел написать, что он мне говорит, плохой пример , должен быть потом здесь, это не плохо и не хорошо, человек чувствует родную землю,как то так
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5035
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 20:01
#7633
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В большей степени все таки я не дурак надеюсь. Я все понимаю, вопрос этнический, вопрос неприятия американской гегемонии, но я не понял одного, почему?Вот это самый главный вопрос, я уже 300 раз наверное повторял, даже если за русский мир, почему в Донбассе за год погибло 75 человек, а в 2022 году вопрос остаётся открытым,если Россия щедрая душа, почему она убивает русских в Харькове,в Николаеве,В Сумах и т.д
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