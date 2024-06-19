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≡ Мусор после паводка из садовых обществ вывезли, заявил аким Костаная. Дачники с этим не согласны
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49421
Мусор после паводка из садовых обществ вывезли, заявил аким Костаная. Дачники с этим не согласны
Отправлено: 19.06.24 - 19:28
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В середине мая председатель СО "Мичуринец" сообщил в общем чате, что городской акимат поможет вывезти мусор, который занесло паводком: камыш, беседки. Мусор акимат действительно вывозил, но в какой-то момент перестал.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
204
Re: Мусор после паводка из садовых обществ вывезли, заявил аким...
Отправлено: 19.06.24 - 19:28
#1
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Приучили на халяву получать услуги, независимо паводок или нет! Не надо акиму быть страховой компанией и потенциальным бесплатным услугодателем! Владельцы сада "Мичуринец" не бедные люди! Акиму города надо в суд подать и эту тему насчет дармоедства через судебно решение закрыть раз и навсегда! Если у акима много времени отвечать на выпады, что аким обещал, но не выполнил, вызывает в обществе явную нервозность! Если кто то считает, что это мусор паводковый в их сад притащил акимат, то по суду и решить виновник акимат города или нет! Многие люди забыли, что пора прекращать жить на халяву! Сейчас нет социалистических отношений, а явно капиталистические. Пункты 5 и 6 статья 8 ГК так и гласят в пользу акима города, цитирую: Не допускаются действия граждан и юридических лиц, направленные на причинение вреда другому лицу, злоупотребление правом в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с его назначением. Никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения". Из этого следует, что аким и акимат не виновник причинения вреда, а виновником является стихия. На этом все! Акимат чем помог, и на том спасибо, больше не надо приставать как цыгане, требуя милостыню.
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