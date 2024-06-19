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- Пока мы думаем, как их модернизировать, не демонтировать, - ответил аким. - Возможно, это будут новые аттракционы. Но мы пока думаем над концепцией.

Цитата:Есть над чем подумать. Теперь эти аттракционы будут под увеличительным стеклом рассматривать, после эпичного фейла в Рудном.