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≡ Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким города. Летом изымут землю, а проект изменений появится осенью
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49421
Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким города. Летом изымут землю, а проект изменений появится осенью
Отправлено: 19.06.24 - 19:27
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Земля под аттракционами находится в доверительном управлении без права выкупа. Теперь ее хотят вернуть в собственность государства. Сегодня на расширенном совещании с участием акима области Марат Жундубаев раскрыл некоторые подробности.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23525
Re: Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким...
Отправлено: 19.06.24 - 19:27
#1
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Цитата:
- Пока мы думаем, как их модернизировать, не демонтировать, - ответил аким. - Возможно, это будут новые аттракционы. Но мы пока думаем над концепцией. 

Есть над чем подумать. Теперь эти аттракционы будут под увеличительным стеклом рассматривать, после эпичного фейла в Рудном.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
596
Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким города. Летом изымут землю, а проект изменений появится осенью
Отправлено: 19.06.24 - 19:40
#2
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