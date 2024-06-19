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Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким города. Летом изымут землю, а проект изменений появится осенью
Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким города. Летом изымут землю, а проект изменений появится осенью
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