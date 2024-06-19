Отправлено: - 18:58

saba:

а если гражданин Казахстана? Это очень сложный вопрос! Нельзя присягать одновременно двум странам, это всегда плохо кончается

Цитата:Ниче тут сложного, наверняка он гражданин СССР, присягу там же давал. А гражданство Казахстана так раздавали, после развала СССР, за неимением альтернативы. Без обид, но это факты.