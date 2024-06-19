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≡ Трех вандалов-«художников» задержали в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49419
Трех вандалов-«художников» задержали в Костанайской области
Отправлено: 19.06.24 - 13:18
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О правонарушении жительница Аркалыка сообщила в департамент полиции. Она зафиксировала на видео, как трое неизвестных рисовали черным маркером на сцене городской центральной площади.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
816
Re: Трех вандалов-«художников» задержали в Костанайской области
Отправлено: 19.06.24 - 13:18
#1
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Наша служба и опасна, и трудна...

Смешит в таких новостях то,что комментирует
аж целый начальник отдела полиции!!
Трех щеглов с фломастером задержали, "любимый город может спать спокойно"
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
203
Re: Трех вандалов-«художников» задержали в Костанайской области
Отправлено: 19.06.24 - 14:10
#2
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Правильно делает полиция! Воспитывать обязательно нужно биологических особей с 3 лет, и привлекать законных представителей к ответственности за безобразия, которые такие дети и подростки творят! Бездействие органов всегда порождает Кантар! Нужно жестко применять законы страны в профилактических мерах, а не ждать того, чтобы применить огнестрельное оружие. Только такая профилактика приучает научиться ценить денежные средства кого-то ни было и труд других биологических особей вложивших в то или иное имущество. Тех кто иронизирует по поводу действий полиции по выявлению правонарушителей, то им нужно остерегаться, поскольку за это есть ответственность! С малого иронизирования, пренебрежения некоторыми гражданами по поводу законных действий правоохранительных органов по выявлению и пресечению правонарушений, рождается неприязнь к гос-ву, и поэтому нужно пресекать на корню, поэтому Департаменту Полиции области необходимо выявлять таких горе ценителей, извращающих законные действия и привлекать по полной! Думаю у ДП области есть возможности и силы это сделать!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
816
Re: Трех вандалов-«художников» задержали в Костанайской области
Отправлено: 19.06.24 - 15:36
#3
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Не поняли вы суть, уважаемый.
Взяточников - пруд пруди, мошенники - на каждом шагу, а тут вот, поцыков с фломастером взяли.
Правильно, штрафовать надо, и к ответственности привлекать,и родителей, чтоб воспитывали (правда ремня уже дать не получится- законы нынче такие).

А так - взяли моду - гонять шпану и освещать это в СМИ. Может ещё к ордену представить?

Вот смотрите. Сейчас жара до +35 - +40, в городе нечем дышать, а по команде чиновничьей идёт варварское уничтожение травы, листвы,деревьев и прочих зеленых насаждений. Это - преступление против жителей города. Куда смотрят правоохранители? Прокуратура где? Миллионы бюджетных средств расходуются на бесполезные работы ("кронирование" и на отряды газонокосильщиклв с триммерами). В городе нечем дышать, а расследовать эго не будет никто. Зато вандалов поймали
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
203
Re: Трех вандалов-«художников» задержали в Костанайской области
Отправлено: 19.06.24 - 16:17
#4
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Цитата:
vofkakst:
В данной статье указывается, что ДП проводит профилактику и выявляет для наказания правонарушителей, которые занимаются вандализмом. Для чего это освещается в СМИ? А для того, чтобы такие непонимающие могли понять, что время безнаказанности уходит насовсем, а вы иронизируете, подвергая полицию области унижению, считая, что она не обязана заниматься своими обязанностями. Ваша позиция явно противодействует против законной работы полиции, считая, что она вместе с прокурором обязана запретить косарям косить траву! Это в служебные обязанности полиции не входит. Благоустройством, инфраструктурой города занимается государственный орган исполнительной власти-Аким города, Акимат, а контролирует работу акима города и акимат сам Аким области Аксакалов! Вот к нему и обращайтесь, не сваливая с больной головы на здоровую! Нападки и обвинения в том, что полиция области занимается не тем, чем она должна заниматься влечет ответственность. Пора об этом уже уяснить!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
816
Трех вандалов-«художников» задержали в Костанайской области
Отправлено: 19.06.24 - 16:27
#5
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Цитата:
абике:
считая, что она вместе с прокурором обязана запретить косарям косить траву!

И снова мимо кассы. Я и говорю, что есть более глобальные вопросы - расследовать целевое расходование бюджетных средств, поимку коррупционеров, мошенников, убийц, воров и прочего сегмента.
Никаких унижений или оскорблений я не высказываю. Эго все в вашем воображении дополняется.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
203
Трех вандалов-«художников» задержали в Костанайской области
Отправлено: 19.06.24 - 16:49
#6
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Прежде чем писать о том или ином, думать надо и внимательно читать статью! Не надо своих измышлений, чем должна заниматься полиция, вы не Министр МВД! А так огульно унижать правоохранительный орган правового гос-ва, как хочется вам лично, никто не позволит!

[Исправлено: абике, 19.06.2024 - 17:51]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5027
Трех вандалов-«художников» задержали в Костанайской области
Отправлено: 19.06.24 - 16:56
#7
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Абике явно из правоохранительных органов, не поддерживаю их, Назарбаев создал полицейско-чиновничье государство, в котором нет места частному предпринимательству, потому что деньги сосредоточены в руках государства и аффилированных с ним структур, посему остаётся предпринимателям заниматься мелким бизнесом. А полицейские чувствуют недовольство населения и держат середину
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6932
Re: Трех вандалов-«художников» задержали в Костанайской области
Отправлено: 19.06.24 - 16:57
#8
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Вот я расстраиваюсь,когда вурдалагам лицо закрывают. Страна должна знать героев в лицо! Встречу я этого героя,например в поезде,в общем вагоне,да и спрошу: не ты ли рисовал там на стене,я тебя видел в газете. Вот тогда ему по-настоящему будет стыдно, а то что вы штрафом его наказали, так это попутное...
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