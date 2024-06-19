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≡ Что делать со свалками? Дожить до понедельника - ТОО "Тазалык-2012" должно предложить свою концепцию 24 июня
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49419
Что делать со свалками? Дожить до понедельника - ТОО "Тазалык-2012" должно предложить свою концепцию 24 июня
Отправлено: 19.06.24 - 16:01
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Проблемы, связанные с вывозом мусора, обсуждали сегодня, 19 июня, на совещании с участием акимов всех уровней. Жалобы на свалки рядом с контейнерными площадками прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
203
Re: Что делать со свалками? Дожить до понедельника - ТОО...
Отправлено: 19.06.24 - 16:01
#1
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В этом вопросе виновата исполнительная власть и областной маслихат, которые толком не обращали на длившую проблему с мусороудалением! ТОО Тазалык совсем страх потерял, почуствав себя на рынке услуг незаменимым! В реальном времени, нужны новые услугодатели по удалению мусора с микрорайонов, а частный сектор передать для обслуживания ТОО Тазалык, потому что у него теперь гос-во выдало технику. Кстати, где такое видано, чтобы на бюджетные деньги частному бизнесу, аким области дал в кредит деньги? Он что банкир!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16078
Re: Что делать со свалками? Дожить до понедельника - ТОО...
Отправлено: 19.06.24 - 16:53
#2
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В чем причина уже второй город в области страдает от мусора

В рудном была эпопея с двумя подрядчиками которые прямо дрались за гос заказ и город утопал в мусоре
А у нас что?

Какие-то мусорные мафии что-ли поделить деньги не могут?
Вывоз мусора это же прибыльное дело в чем причина не хватки людей кадров и техники?

Ну откажите этому подрядчику если он весь город не успевает обслужить
Разделите город на маленьких подрядчиков
Пусть у каждого микрорайона будет свой
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