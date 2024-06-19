Re: Что делать со свалками? Дожить до понедельника - ТОО...

Отправлено: - 16:53

В чем причина уже второй город в области страдает от мусора



В рудном была эпопея с двумя подрядчиками которые прямо дрались за гос заказ и город утопал в мусоре

А у нас что?



Какие-то мусорные мафии что-ли поделить деньги не могут?

Вывоз мусора это же прибыльное дело в чем причина не хватки людей кадров и техники?



Ну откажите этому подрядчику если он весь город не успевает обслужить

Разделите город на маленьких подрядчиков

Пусть у каждого микрорайона будет свой