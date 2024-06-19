Отправлено: - 16:17

vofkakst:



Цитата:В данной статье указывается, что ДП проводит профилактику и выявляет для наказания правонарушителей, которые занимаются вандализмом. Для чего это освещается в СМИ? А для того, чтобы такие непонимающие могли понять, что время безнаказанности уходит насовсем, а вы иронизируете, подвергая полицию области унижению, считая, что она не обязана заниматься своими обязанностями. Ваша позиция явно противодействует против законной работы полиции, считая, что она вместе с прокурором обязана запретить косарям косить траву! Это в служебные обязанности полиции не входит. Благоустройством, инфраструктурой города занимается государственный орган исполнительной власти-Аким города, Акимат, а контролирует работу акима города и акимат сам Аким области Аксакалов! Вот к нему и обращайтесь, не сваливая с больной головы на здоровую! Нападки и обвинения в том, что полиция области занимается не тем, чем она должна заниматься влечет ответственность. Пора об этом уже уяснить!