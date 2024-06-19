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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5027
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 13:48
#7576
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Цитата:
111:
на Родине великого и могучего

Многие из нас особенно на севере практически не разговаривают на казахском, в России своя специфика, русские разговаривают на разных диалектах, причем иногда невозможно понять откуда он появился, у салонов один, у краснодарцев другой, даже ростовчане живущие рядом с Краснодаром по другому разговаривают. Не говоря о Донбассе, они гэкают, жители Краматорска постоянно добавляют Нагат, что это значит они сами не знают, но по другому говорить уже не могут
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10445
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 14:07
#7577
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Цитата:
Vit:
уже не делают паспорта за 3 месяца.

---Спорить не буду . Я ещё в 2017 сделал за 5 месяцев .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10445
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 14:24
#7578
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Цитата:
abaika95:
добиться гражданства

----Я вам другую историю расскажу . Человек из Кустаная переехал в Краснодар - очень давно ,сразу после развала СССР . Получил паспорт . Был даже депутатом , на не высоком уровне .45 лет - паспорт меняется . Это 05-07 год . И ему говорят - вы не гражданин России ! Что только не делал , куда только не писал , даже президенту - результат - полный ноль . Потом занес определенную сумму(до сих пор не говорить сколько ) ----и всё - ты полноправный гражданин !Цитата:
abaika95:
давали на лапу бюрократам

- Пытался начать в Краснодаре - здесь да , только на лапу .Хотя уже и квартиры тут купили . Поэтому делал в Челябинске . Там всё по закону , без лап .Хотя может для таджиков там по другому ?
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
593
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 14:56
#7579
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Цитата:
saba:
Вот я и про Ноунейма, куда смотрит КНБ,

Вот и про тебя и тебе подобных, постоянно разжигающих национальную рознь. Куда смотрит КНБ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38859
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 15:00
#7580
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Цитата:
saba:
русские разговаривают на разных диалектах

Тем более краснодарцы это все таки хохлы, всякие казаки и тд.
Там никакой русскости нет, только зависть к другим хохлам, украинским.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5027
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 15:04
#7581
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Цитата:
Гога:
Там всё по закону , без лап

Гога всё меняется, когда я в 1992 году ездил в Москву из Челябинска, нас костанайцев не трогали ни менты, ни бандиты, менты(гаишники)нас останавливали, а следом или узбекская или грузинская машина, сразу отдавали документы, с вам все равно взять нечего, а бандиты не трогали по договоренности, мы здесь ваших не трогаем, вы наших. Мой партнёр так попал, брат живёт в Москве, решил ему помочь, нанял сюда ,прихватили где-то в Челябинской области, москвич плати, кое как договорился, благо был кое с кем знаком, скажу про себя, в Орленке с Челябинскими студентами были на одной волне, но это со студентами, а так попал в рабочую среду был шокирован, в первую очередь матом и агрессией, хотя я прошел армию, но когда разговор состоит из 80 процентов мата, это перебор, с агрессией я как то справился, но мат, тяжело, сейчас по нашим улицам гуляешь тоже мат перемат, даже в большей части от девочек и не стесняться, в полный голос на улице! Я наверное,какой то ханжа, а может потому что ни отец ,ни мама никогда не матерились, как то вот так и повелось
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5027
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 15:41
#7582
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Ну так и не успел, что то пошло не так и мой предыдущий комментарий удалился, ребята беда, не надо смотреть современную историю, прочитайте хотя бы роман Азов, про казачью историю, про атамана Старого, есть чем гордиться! Вам Гога советую почитайте, раз Вы переехали на новую Родину, настоящую историю надо знать, поверьте не пожалеете!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5027
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 15:53
#7583
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Безусловно там много художественного вымысла, но есть факты, которые Вы можете узнать, казаки захватили сильнейшую турецкую крепость Азов, который стоял на выходе реки Дон, и удерживали на протяжении не помню какого времени, читал в школьном возрасте, потом уже в институте посмотрел факты
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5027
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 15:57
#7584
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Цитата:
N0name:
Вот и про тебя и тебе подобных, постоянно разжигающих национальную рознь. Куда

Как мне помнится я к Вам всегда обращался на Вы, уж будьте добры обращаться так же, мне кажется,что интеллигентные люди уважают друг друга
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38859
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 16:03
#7585
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Два кента едут на импортозамещенном российском автомобиле аурус..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38859
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 16:10
#7586
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Кажется кто то сейчас поцелует мальчика в голенький пупочек....

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38859
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 16:13
#7587
Комментарий удален модератором.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
593
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 16:17
#7588
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Цитата:
saba:

Интеллигентные люди, прежде всего уважают своё государство и государство соседа, и уж тем более не создают национальную рознь и не поддерживают её. В связи с чем хотелось бы узнать. На чью мельницу льём воду?
п.с. Ко мне лучше вообще не обращаться, никак.
Редакция, а что не так с постом 7587? Про кухаркин зат и клубнику это всего лишь цитирование ))) . И про поп и приход видимо в точку))))
[Исправлено: N0name, 19.06.2024 - 17:36]

[Исправлено: N0name, 19.06.2024 - 17:37]

[Исправлено: N0name, 19.06.2024 - 18:14]
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
593
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 16:21
#7589
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5027
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 16:39
#7590
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Цитата:
N0name:
На чью мельницу льём воду?

Пфф, может кто и льет воду на чужую мельницу, не Вам мне говорить! Надеюсь Вы поняли!
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