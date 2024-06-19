Отправлено: - 15:04

Гога:

Там всё по закону , без лап

Цитата:Гога всё меняется, когда я в 1992 году ездил в Москву из Челябинска, нас костанайцев не трогали ни менты, ни бандиты, менты(гаишники)нас останавливали, а следом или узбекская или грузинская машина, сразу отдавали документы, с вам все равно взять нечего, а бандиты не трогали по договоренности, мы здесь ваших не трогаем, вы наших. Мой партнёр так попал, брат живёт в Москве, решил ему помочь, нанял сюда ,прихватили где-то в Челябинской области, москвич плати, кое как договорился, благо был кое с кем знаком, скажу про себя, в Орленке с Челябинскими студентами были на одной волне, но это со студентами, а так попал в рабочую среду был шокирован, в первую очередь матом и агрессией, хотя я прошел армию, но когда разговор состоит из 80 процентов мата, это перебор, с агрессией я как то справился, но мат, тяжело, сейчас по нашим улицам гуляешь тоже мат перемат, даже в большей части от девочек и не стесняться, в полный голос на улице! Я наверное,какой то ханжа, а может потому что ни отец ,ни мама никогда не матерились, как то вот так и повелось