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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 13:48
Цитата:
Многие из нас особенно на севере практически не разговаривают на казахском, в России своя специфика, русские разговаривают на разных диалектах, причем иногда невозможно понять откуда он появился, у салонов один, у краснодарцев другой, даже ростовчане живущие рядом с Краснодаром по другому разговаривают. Не говоря о Донбассе, они гэкают, жители Краматорска постоянно добавляют Нагат, что это значит они сами не знают, но по другому говорить уже не могут
111:
на Родине великого и могучего
на Родине великого и могучего
Многие из нас особенно на севере практически не разговаривают на казахском, в России своя специфика, русские разговаривают на разных диалектах, причем иногда невозможно понять откуда он появился, у салонов один, у краснодарцев другой, даже ростовчане живущие рядом с Краснодаром по другому разговаривают. Не говоря о Донбассе, они гэкают, жители Краматорска постоянно добавляют Нагат, что это значит они сами не знают, но по другому говорить уже не могут
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 14:07
Цитата:
---Спорить не буду . Я ещё в 2017 сделал за 5 месяцев .
Vit:
уже не делают паспорта за 3 месяца.
уже не делают паспорта за 3 месяца.
---Спорить не буду . Я ещё в 2017 сделал за 5 месяцев .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 14:24
Цитата:
----Я вам другую историю расскажу . Человек из Кустаная переехал в Краснодар - очень давно ,сразу после развала СССР . Получил паспорт . Был даже депутатом , на не высоком уровне .45 лет - паспорт меняется . Это 05-07 год . И ему говорят - вы не гражданин России ! Что только не делал , куда только не писал , даже президенту - результат - полный ноль . Потом занес определенную сумму(до сих пор не говорить сколько ) ----и всё - ты полноправный гражданин !Цитата:
- Пытался начать в Краснодаре - здесь да , только на лапу .Хотя уже и квартиры тут купили . Поэтому делал в Челябинске . Там всё по закону , без лап .Хотя может для таджиков там по другому ?
abaika95:
добиться гражданства
добиться гражданства
----Я вам другую историю расскажу . Человек из Кустаная переехал в Краснодар - очень давно ,сразу после развала СССР . Получил паспорт . Был даже депутатом , на не высоком уровне .45 лет - паспорт меняется . Это 05-07 год . И ему говорят - вы не гражданин России ! Что только не делал , куда только не писал , даже президенту - результат - полный ноль . Потом занес определенную сумму(до сих пор не говорить сколько ) ----и всё - ты полноправный гражданин !Цитата:
abaika95:
давали на лапу бюрократам
давали на лапу бюрократам
- Пытался начать в Краснодаре - здесь да , только на лапу .Хотя уже и квартиры тут купили . Поэтому делал в Челябинске . Там всё по закону , без лап .Хотя может для таджиков там по другому ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 14:56
Цитата:
Вот и про тебя и тебе подобных, постоянно разжигающих национальную рознь. Куда смотрит КНБ?
saba:
Вот я и про Ноунейма, куда смотрит КНБ,
Вот я и про Ноунейма, куда смотрит КНБ,
Вот и про тебя и тебе подобных, постоянно разжигающих национальную рознь. Куда смотрит КНБ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 15:00
Цитата:
Тем более краснодарцы это все таки хохлы, всякие казаки и тд.
Там никакой русскости нет, только зависть к другим хохлам, украинским.
saba:
русские разговаривают на разных диалектах
русские разговаривают на разных диалектах
Тем более краснодарцы это все таки хохлы, всякие казаки и тд.
Там никакой русскости нет, только зависть к другим хохлам, украинским.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 15:04
Цитата:
Гога всё меняется, когда я в 1992 году ездил в Москву из Челябинска, нас костанайцев не трогали ни менты, ни бандиты, менты(гаишники)нас останавливали, а следом или узбекская или грузинская машина, сразу отдавали документы, с вам все равно взять нечего, а бандиты не трогали по договоренности, мы здесь ваших не трогаем, вы наших. Мой партнёр так попал, брат живёт в Москве, решил ему помочь, нанял сюда ,прихватили где-то в Челябинской области, москвич плати, кое как договорился, благо был кое с кем знаком, скажу про себя, в Орленке с Челябинскими студентами были на одной волне, но это со студентами, а так попал в рабочую среду был шокирован, в первую очередь матом и агрессией, хотя я прошел армию, но когда разговор состоит из 80 процентов мата, это перебор, с агрессией я как то справился, но мат, тяжело, сейчас по нашим улицам гуляешь тоже мат перемат, даже в большей части от девочек и не стесняться, в полный голос на улице! Я наверное,какой то ханжа, а может потому что ни отец ,ни мама никогда не матерились, как то вот так и повелось
Гога:
Там всё по закону , без лап
Там всё по закону , без лап
Гога всё меняется, когда я в 1992 году ездил в Москву из Челябинска, нас костанайцев не трогали ни менты, ни бандиты, менты(гаишники)нас останавливали, а следом или узбекская или грузинская машина, сразу отдавали документы, с вам все равно взять нечего, а бандиты не трогали по договоренности, мы здесь ваших не трогаем, вы наших. Мой партнёр так попал, брат живёт в Москве, решил ему помочь, нанял сюда ,прихватили где-то в Челябинской области, москвич плати, кое как договорился, благо был кое с кем знаком, скажу про себя, в Орленке с Челябинскими студентами были на одной волне, но это со студентами, а так попал в рабочую среду был шокирован, в первую очередь матом и агрессией, хотя я прошел армию, но когда разговор состоит из 80 процентов мата, это перебор, с агрессией я как то справился, но мат, тяжело, сейчас по нашим улицам гуляешь тоже мат перемат, даже в большей части от девочек и не стесняться, в полный голос на улице! Я наверное,какой то ханжа, а может потому что ни отец ,ни мама никогда не матерились, как то вот так и повелось
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 15:41
Ну так и не успел, что то пошло не так и мой предыдущий комментарий удалился, ребята беда, не надо смотреть современную историю, прочитайте хотя бы роман Азов, про казачью историю, про атамана Старого, есть чем гордиться! Вам Гога советую почитайте, раз Вы переехали на новую Родину, настоящую историю надо знать, поверьте не пожалеете!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 15:53
Безусловно там много художественного вымысла, но есть факты, которые Вы можете узнать, казаки захватили сильнейшую турецкую крепость Азов, который стоял на выходе реки Дон, и удерживали на протяжении не помню какого времени, читал в школьном возрасте, потом уже в институте посмотрел факты
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 15:57
Цитата:
Как мне помнится я к Вам всегда обращался на Вы, уж будьте добры обращаться так же, мне кажется,что интеллигентные люди уважают друг друга
N0name:
Вот и про тебя и тебе подобных, постоянно разжигающих национальную рознь. Куда
Вот и про тебя и тебе подобных, постоянно разжигающих национальную рознь. Куда
Как мне помнится я к Вам всегда обращался на Вы, уж будьте добры обращаться так же, мне кажется,что интеллигентные люди уважают друг друга
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 16:03
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 16:10
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 16:13
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 16:17
Цитата:
Интеллигентные люди, прежде всего уважают своё государство и государство соседа, и уж тем более не создают национальную рознь и не поддерживают её. В связи с чем хотелось бы узнать. На чью мельницу льём воду?
п.с. Ко мне лучше вообще не обращаться, никак.
Редакция, а что не так с постом 7587? Про кухаркин зат и клубнику это всего лишь цитирование ))) . И про поп и приход видимо в точку))))
[Исправлено: N0name, 19.06.2024 - 17:36]
[Исправлено: N0name, 19.06.2024 - 17:37]
[Исправлено: N0name, 19.06.2024 - 18:14]
saba:
Интеллигентные люди, прежде всего уважают своё государство и государство соседа, и уж тем более не создают национальную рознь и не поддерживают её. В связи с чем хотелось бы узнать. На чью мельницу льём воду?
п.с. Ко мне лучше вообще не обращаться, никак.
Редакция, а что не так с постом 7587? Про кухаркин зат и клубнику это всего лишь цитирование ))) . И про поп и приход видимо в точку))))
[Исправлено: N0name, 19.06.2024 - 17:36]
[Исправлено: N0name, 19.06.2024 - 17:37]
[Исправлено: N0name, 19.06.2024 - 18:14]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 16:21
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 16:39
Цитата:
Пфф, может кто и льет воду на чужую мельницу, не Вам мне говорить! Надеюсь Вы поняли!
N0name:
На чью мельницу льём воду?
На чью мельницу льём воду?
Пфф, может кто и льет воду на чужую мельницу, не Вам мне говорить! Надеюсь Вы поняли!
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