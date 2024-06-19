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≡ Вызывали на тополя, а спилили яблоню. Кто перепутал сухие деревья с живыми, не могут разобраться костанайцы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49419
Вызывали на тополя, а спилили яблоню. Кто перепутал сухие деревья с живыми, не могут разобраться костанайцы
Отправлено: 19.06.24 - 16:33
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Мы живём на ул. Кубеева, 2 "А", сзади нашего дома много сухостоя. Мы дали заявку на спил сухих веток в ПКСК "Арман" и службу 109 ещё в апреле, есть письменное подтверждение. Вчера, 18 июня 2024 года, пока я была на работе, приехала машина с людьми. Как сказали соседи, они представились работниками ПКСК. Но вместо того, чтобы убрать больные сухие ветки, они спилили хорошее большое дерево - яблоньку ранетки.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
203
Вызывали на тополя, а спилили яблоню. Кто перепутал сухие деревья с живыми, не могут разобраться костанайцы
Отправлено: 19.06.24 - 16:33
#1
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Зоя! Многоквартирный дом, в котором вы живете является общедомовым имуществом! Поэтому вам нужно писать не в газету, создавая нервозную обстановку, а письменную жалобу председателю ПКСК "Арман" для того, чтобы получить ответ на ваш вопрос. Если не получите от ПКСК Арман письменного ответа, то обращайтесь акиму города, поскольку дерево не ваше личная собственность, а росло на государственной земле и является государственной собственностью! Поскольку, акимат является собственником яблони и только он может привлечь к ответственности только тех, кто фактически спилил дерево. Касаемо, того, что не косят траву возле вашего дома, идет постоянно потоп в подвале, развели блох, не вывозят мусор, то этот вопрос нужно решать только на своем Общем собрании и через Совет дома инициировать сбор целевого взноса денег с собственников квартир на ремонт изношенных труб, кранов, находящихся в подвале, составив смету. Если хотите жить комфортно, то нужно увеличить размер расходов на содержание общедомового имущества через решение общего собрания собственников квартир! Другого вам не дано!

[Исправлено: абике, 19.06.2024 - 17:39]
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