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Вызывали на тополя, а спилили яблоню. Кто перепутал сухие деревья с живыми, не могут разобраться костанайцы
Вызывали на тополя, а спилили яблоню. Кто перепутал сухие деревья с живыми, не могут разобраться костанайцы
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