Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:23
Цитата:
Ну идиотов и просто безграмотных людей везде хватает,не думаю, что подобная чушь стоила внимания!Цитата:
Вполне возможно, спросите у нашей нынешней молодежи,кто такой Шекспир? В лучшем случае будут искать в Википедии.
Гога:
Космонафта Гагарина".**
Космонафта Гагарина".**
Ну идиотов и просто безграмотных людей везде хватает,не думаю, что подобная чушь стоила внимания!Цитата:
abaika95:
Тоесть на окраине не знают кто такой Космо Нафта Гагарин?))
Тоесть на окраине не знают кто такой Космо Нафта Гагарин?))
Вполне возможно, спросите у нашей нынешней молодежи,кто такой Шекспир? В лучшем случае будут искать в Википедии.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:25
Нафта кажется так называют украинскую нефтяную компанию?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38855
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:31
Цитата:
Это ну очень грубо, на Родине великого и могучего.
У нас вон мультик собрались перевести.
Чушь для иностранцев?
Нет
Так зам Путина решил отобрать у нас Алматы только за это.
saba:
что подобная чушь стоила внимания!
что подобная чушь стоила внимания!
Это ну очень грубо, на Родине великого и могучего.
У нас вон мультик собрались перевести.
Чушь для иностранцев?
Нет
Так зам Путина решил отобрать у нас Алматы только за это.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:31
Цитата:
---И в чем у него трудности ?
abaika95:
Знакомый ровно год делал гражданство
Знакомый ровно год делал гражданство
---И в чем у него трудности ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:31
Цитата:
Цитата:
Вот я и про Ноунейма, куда смотрит КНБ, если он российский гражданин, тогда ладно, это его президент, а если гражданин Казахстана? Это очень сложный вопрос! Нельзя присягать одновременно двум странам, это всегда плохо кончается
Гога:
----Куда КНБ смотрит
----Куда КНБ смотрит
Цитата:
maxsaf:
как же русские в Казахстане, тоже к ним отношение зависит от обсуждения здесь, на форуме, животрепещущих тем
как же русские в Казахстане, тоже к ним отношение зависит от обсуждения здесь, на форуме, животрепещущих тем
Вот я и про Ноунейма, куда смотрит КНБ, если он российский гражданин, тогда ладно, это его президент, а если гражданин Казахстана? Это очень сложный вопрос! Нельзя присягать одновременно двум странам, это всегда плохо кончается
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:31
Цитата:
---Очередная глупость !!!
111:
В Краснодаре "черные" правят балом
В Краснодаре "черные" правят балом
---Очередная глупость !!!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:33
Цитата:
---Как раз её повесили на центральной улице те , кто делал там ремонт .
abaika95:
Тоесть на окраине не знают кто такой Космо Нафта Гагарин?))
Тоесть на окраине не знают кто такой Космо Нафта Гагарин?))
---Как раз её повесили на центральной улице те , кто делал там ремонт .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38855
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:35
Цитата:
У меня клиенты жили с Актобе, жили три года.
Русские, заселились до СВО, свою двушку сдали в Актобе, жили у меня в однушке.
И то не получили.
Тут война началась, и он вообще решил не получать.
Тут уже развелись.
Он тут же открыл какой то бизнес и остался пока тут.
Женился на костанайке.
Она уехала в Актобе.
Красивая девчонка, но проблема что детей не было, но молодая пока, все думаю впереди.
Вот и все дела.
abaika95:
Знакомый ровно год делал гражданство Без помогаек Таджики же делают за
Знакомый ровно год делал гражданство Без помогаек Таджики же делают за
У меня клиенты жили с Актобе, жили три года.
Русские, заселились до СВО, свою двушку сдали в Актобе, жили у меня в однушке.
И то не получили.
Тут война началась, и он вообще решил не получать.
Тут уже развелись.
Он тут же открыл какой то бизнес и остался пока тут.
Женился на костанайке.
Она уехала в Актобе.
Красивая девчонка, но проблема что детей не было, но молодая пока, все думаю впереди.
Вот и все дела.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:39
Цитата:
--На Ютубе ролики - кустанайцев спрашивали на одноименных улицах про Баймагамбева , Амангельды - не знают .
saba:
у нашей нынешней молодежи,кто такой Шекспир?
у нашей нынешней молодежи,кто такой Шекспир?
--На Ютубе ролики - кустанайцев спрашивали на одноименных улицах про Баймагамбева , Амангельды - не знают .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:39
Цитата:
С русскими миграционнщиками и бюрократами
Которые забывают что в документе должна быть какая-то закарючка и отсылают человека заново переподписывать документ
А система ЦОНов у вас в России это что то адское
В итоге как он мне сказал делается всё чтобы русские давали на лапу бюрократам чтобы добиться гражданства
По другому не реально получить в нормальные сроки
Всё нервы выматают
Зато таджики за три недели всей семьёй уже граждане
Это о чём говорит?
Русские власти не заинтересованы в привлечении к себе в страну молодых русских (пенсионеров кстати берут быстро)
Они конкуренты местным русским
А таджики нет
Во первых они на лапу заносят
Во вторых они идут на работу которая не конкурентна местному русскому населению
Русский мир
Гога:
-И в чем у него трудности ?
-И в чем у него трудности ?
С русскими миграционнщиками и бюрократами
Которые забывают что в документе должна быть какая-то закарючка и отсылают человека заново переподписывать документ
А система ЦОНов у вас в России это что то адское
В итоге как он мне сказал делается всё чтобы русские давали на лапу бюрократам чтобы добиться гражданства
По другому не реально получить в нормальные сроки
Всё нервы выматают
Зато таджики за три недели всей семьёй уже граждане
Это о чём говорит?
Русские власти не заинтересованы в привлечении к себе в страну молодых русских (пенсионеров кстати берут быстро)
Они конкуренты местным русским
А таджики нет
Во первых они на лапу заносят
Во вторых они идут на работу которая не конкурентна местному русскому населению
Русский мир
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:46
Цитата:
---В каком городе он делает доки?Цитата:
----Минимум 3 месяца .
abaika95:
русские давали на лапу бюрократам
русские давали на лапу бюрократам
---В каком городе он делает доки?Цитата:
abaika95:
Зато таджики за три недели
Зато таджики за три недели
----Минимум 3 месяца .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 13:19
Гога уже не делают паспорта за 3 месяца. Год. У меня родственик через помогайку делает. Осенью начали и вот только щас идёт дело к концу. Почти год уходит. России не нужны наши соотечественники. Зато таджикам которые далеко как с другой планеты менталитетом разрешили иметь двойное гражданство.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 13:23
Даже на сво записываешься. Год ждёшь паспорт. Вот такая дебильная в России миграционая политика
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 13:32
Цитата:
Честно говоря это нормально, в рамках новой образовательной системы, если кто забыл мы все в том числе и Россия перешли на Болонскую систему,не знаю как к этому относиться, наверное большинству и не надо знать, мы знали, нам это не навредило. Очень не хочется новой реформы образования, мы реализуем свои хотелки, а дети привыкнуть не могут, нужно дать спокойно пожить и детям и родителям и педагогам! Я учился сам, просто любил чтение, у моей мамы 5 классов, у отца 7 , но всю жизнь я у них учился жизни, это у всех наверное так, правда, я очень жалел, что отца на фронт не забрали в детстве, думал героем бы вернулся, а теперь думаю,а может и не было бы тогда меня!
Гога:
Ютубе ролики - кустанайцев спрашивали на одноименных улицах про Баймагамбева , Амангельды - не знают .
Ютубе ролики - кустанайцев спрашивали на одноименных улицах про Баймагамбева , Амангельды - не знают .
Честно говоря это нормально, в рамках новой образовательной системы, если кто забыл мы все в том числе и Россия перешли на Болонскую систему,не знаю как к этому относиться, наверное большинству и не надо знать, мы знали, нам это не навредило. Очень не хочется новой реформы образования, мы реализуем свои хотелки, а дети привыкнуть не могут, нужно дать спокойно пожить и детям и родителям и педагогам! Я учился сам, просто любил чтение, у моей мамы 5 классов, у отца 7 , но всю жизнь я у них учился жизни, это у всех наверное так, правда, я очень жалел, что отца на фронт не забрали в детстве, думал героем бы вернулся, а теперь думаю,а может и не было бы тогда меня!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 13:40
Забыл добавить отца в армию не взяли из за образования, тогда в казахской глубинке были редки люди с 7 классами
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
|Зарегистрированные пользователи: Гога
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать