Отправлено: - 12:31

Гога:

----Куда КНБ смотрит

maxsaf:

как же русские в Казахстане, тоже к ним отношение зависит от обсуждения здесь, на форуме, животрепещущих тем

Цитата:Цитата:Вот я и про Ноунейма, куда смотрит КНБ, если он российский гражданин, тогда ладно, это его президент, а если гражданин Казахстана? Это очень сложный вопрос! Нельзя присягать одновременно двум странам, это всегда плохо кончается