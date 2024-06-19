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≡ Трех вандалов-«художников» задержали в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49417
Трех вандалов-«художников» задержали в Костанайской области
Отправлено: 19.06.24 - 13:18
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О правонарушении жительница Аркалыка сообщила в департамент полиции. Она зафиксировала на видео, как трое неизвестных рисовали черным маркером на сцене городской центральной площади.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
814
Re: Трех вандалов-«художников» задержали в Костанайской области
Отправлено: 19.06.24 - 13:18
#1
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Смешит в таких новостях то,что комментирует
аж целый начальник отдела полиции!!
Трех щеглов с фломастером задержали, "любимый город может спать спокойно"
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
199
Re: Трех вандалов-«художников» задержали в Костанайской области
Отправлено: 19.06.24 - 14:10
#2
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Правильно делает полиция! Воспитывать обязательно нужно биологических особей с 3 лет, и привлекать законных представителей к ответственности за безобразия, которые такие дети и подростки творят! Бездействие органов всегда порождает Кантар! Нужно жестко применять законы страны в профилактических мерах, а не ждать того, чтобы применить огнестрельное оружие. Только такая профилактика приучает научиться ценить денежные средства кого-то ни было и труд других биологических особей вложивших в то или иное имущество. Тех кто иронизирует по поводу действий полиции по выявлению правонарушителей, то им нужно остерегаться, поскольку за это есть ответственность! С малого иронизирования, пренебрежения некоторыми гражданами по поводу законных действий правоохранительных органов по выявлению и пресечению правонарушений, рождается неприязнь к гос-ву, и поэтому нужно пресекать на корню, поэтому Департаменту Полиции области необходимо выявлять таких горе ценителей, извращающих законные действия и привлекать по полной! Думаю у ДП области есть возможности и силы это сделать!
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