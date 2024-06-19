Re: Трех вандалов-«художников» задержали в Костанайской области

Отправлено: - 14:10

Правильно делает полиция! Воспитывать обязательно нужно биологических особей с 3 лет, и привлекать законных представителей к ответственности за безобразия, которые такие дети и подростки творят! Бездействие органов всегда порождает Кантар! Нужно жестко применять законы страны в профилактических мерах, а не ждать того, чтобы применить огнестрельное оружие. Только такая профилактика приучает научиться ценить денежные средства кого-то ни было и труд других биологических особей вложивших в то или иное имущество. Тех кто иронизирует по поводу действий полиции по выявлению правонарушителей, то им нужно остерегаться, поскольку за это есть ответственность! С малого иронизирования, пренебрежения некоторыми гражданами по поводу законных действий правоохранительных органов по выявлению и пресечению правонарушений, рождается неприязнь к гос-ву, и поэтому нужно пресекать на корню, поэтому Департаменту Полиции области необходимо выявлять таких горе ценителей, извращающих законные действия и привлекать по полной! Думаю у ДП области есть возможности и силы это сделать!