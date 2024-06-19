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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5017
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:23
#7561
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Цитата:
Гога:
Космонафта Гагарина".**

Ну идиотов и просто безграмотных людей везде хватает,не думаю, что подобная чушь стоила внимания!Цитата:
abaika95:
Тоесть на окраине не знают кто такой Космо Нафта Гагарин?))

Вполне возможно, спросите у нашей нынешней молодежи,кто такой Шекспир? В лучшем случае будут искать в Википедии.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5017
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:25
#7562
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Нафта кажется так называют украинскую нефтяную компанию? :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38855
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:31
#7563
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Цитата:
saba:
что подобная чушь стоила внимания!

Это ну очень грубо, на Родине великого и могучего.
У нас вон мультик собрались перевести.
Чушь для иностранцев?
Нет
Так зам Путина решил отобрать у нас Алматы только за это.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10445
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:31
#7564
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Цитата:
abaika95:
Знакомый ровно год делал гражданство

---И в чем у него трудности ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5017
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:31
#7565
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Цитата:
Гога:
----Куда КНБ смотрит

Цитата:
maxsaf:
как же русские в Казахстане, тоже к ним отношение зависит от обсуждения здесь, на форуме, животрепещущих тем

Вот я и про Ноунейма, куда смотрит КНБ, если он российский гражданин, тогда ладно, это его президент, а если гражданин Казахстана? Это очень сложный вопрос! Нельзя присягать одновременно двум странам, это всегда плохо кончается
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10445
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:31
#7566
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Цитата:
111:
В Краснодаре "черные" правят балом

---Очередная глупость !!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10445
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:33
#7567
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Цитата:
abaika95:
Тоесть на окраине не знают кто такой Космо Нафта Гагарин?))

---Как раз её повесили на центральной улице те , кто делал там ремонт .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38855
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:35
#7568
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Цитата:
abaika95:
Знакомый ровно год делал гражданство Без помогаек Таджики же делают за

У меня клиенты жили с Актобе, жили три года.
Русские, заселились до СВО, свою двушку сдали в Актобе, жили у меня в однушке.
И то не получили.
Тут война началась, и он вообще решил не получать.
Тут уже развелись.
Он тут же открыл какой то бизнес и остался пока тут.
Женился на костанайке.
Она уехала в Актобе.
Красивая девчонка, но проблема что детей не было, но молодая пока, все думаю впереди.
Вот и все дела.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10445
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:39
#7569
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Цитата:
saba:
у нашей нынешней молодежи,кто такой Шекспир?

--На Ютубе ролики - кустанайцев спрашивали на одноименных улицах про Баймагамбева , Амангельды - не знают .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:39
#7570
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Цитата:
Гога:
-И в чем у него трудности ?

С русскими миграционнщиками и бюрократами
Которые забывают что в документе должна быть какая-то закарючка и отсылают человека заново переподписывать документ
А система ЦОНов у вас в России это что то адское
В итоге как он мне сказал делается всё чтобы русские давали на лапу бюрократам чтобы добиться гражданства
По другому не реально получить в нормальные сроки
Всё нервы выматают
Зато таджики за три недели всей семьёй уже граждане
Это о чём говорит?

Русские власти не заинтересованы в привлечении к себе в страну молодых русских (пенсионеров кстати берут быстро)
Они конкуренты местным русским
А таджики нет
Во первых они на лапу заносят
Во вторых они идут на работу которая не конкурентна местному русскому населению

Русский мир
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10445
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 12:46
#7571
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Цитата:
abaika95:
русские давали на лапу бюрократам

---В каком городе он делает доки?Цитата:
abaika95:
Зато таджики за три недели

----Минимум 3 месяца .
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14901
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 13:19
#7572
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Гога уже не делают паспорта за 3 месяца. Год. У меня родственик через помогайку делает. Осенью начали и вот только щас идёт дело к концу. Почти год уходит. России не нужны наши соотечественники. Зато таджикам которые далеко как с другой планеты менталитетом разрешили иметь двойное гражданство.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14901
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 13:23
#7573
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Даже на сво записываешься. Год ждёшь паспорт. Вот такая дебильная в России миграционая политика
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5017
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 13:32
#7574
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Цитата:
Гога:
Ютубе ролики - кустанайцев спрашивали на одноименных улицах про Баймагамбева , Амангельды - не знают .

Честно говоря это нормально, в рамках новой образовательной системы, если кто забыл мы все в том числе и Россия перешли на Болонскую систему,не знаю как к этому относиться, наверное большинству и не надо знать, мы знали, нам это не навредило. Очень не хочется новой реформы образования, мы реализуем свои хотелки, а дети привыкнуть не могут, нужно дать спокойно пожить и детям и родителям и педагогам! Я учился сам, просто любил чтение, у моей мамы 5 классов, у отца 7 , но всю жизнь я у них учился жизни, это у всех наверное так, правда, я очень жалел, что отца на фронт не забрали в детстве, думал героем бы вернулся, а теперь думаю,а может и не было бы тогда меня!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5017
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.06.24 - 13:40
#7575
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Забыл добавить отца в армию не взяли из за образования, тогда в казахской глубинке были редки люди с 7 классами
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