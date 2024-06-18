Отправлено: - 23:08

N0name:

Показатель одобрения деятельности Президента с 22 по 28 января 2024 года составил 76,2%

Гога:

Кто тебе такое сказал ? Никаких кругов не проходил .Спокойно за 5 месяцев получил .Сочиняешь , однако ?

Гога:

Посмотрите состав сборных по футболу Франции и Бельгии на чемпионате Европы .Идёт глобализация .

Гога:

Как же вы правы!!!

Гога:

Как же вы верно всё подметили!!!

maxsaf:

Про Россию понятно, но там не только русские живут, и не только же русские в СВО участвуют, там и Ахмат

maxsaf:

как же русские в Казахстане, тоже к ним отношение зависит от обсуждения здесь, на форуме, животрепещущих тем?

Цитата:Я про 12 годКогда Путин очень обиделся на болотные митингиЦитата:Почитай в телеге российские националистические КаналыВсё как один ноют что русским сложнее получить гражданство чем таджикамЦитата:Идёт исламизацияГлобализация это когда в сборной Франции камерунцы а в Камеруне французыА пока что-то в одну сторону игра)Цитата:Цитата:Вот форум потихоньку скатывается)Цитата:Воюют за русский мир или чеченский?За русскийПоэтому и шишки все на русскихЦитата:КонечноЕсть русские кто не одобряет политику путинаА есть кто живя в Казахстане и пряча тут детей всецело за войнуВот эти самые первые лицемеры и дряни