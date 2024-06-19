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≡ Петиция по возврату времени: эксперт предложил другое решение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49415
Петиция по возврату времени: эксперт предложил другое решение
Отправлено: 19.06.24 - 10:34
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По словам члена межведомственной группы, специалиста по прикладной хронобиологии Болата Нурхожаева, такая реакция населения была ожидаемой. При этом он считает, что летом следует начинать рабочий день на час раньше.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9908
Re: Петиция по возврату времени: эксперт предложил другое...
Отправлено: 19.06.24 - 10:34
#1
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Цитата:
"Летом светает в 3 часа, зимой светает позже, это естественный природный процесс, на это мы влиять не можем

Источник:

Я это ещё два года назад говорил,но
мне здесь куча сторонников перевода доказывали обратное,что как только часы переведут,сразу всё наладится.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
602
Re: Петиция по возврату времени: эксперт предложил другое...
Отправлено: 19.06.24 - 10:40
#2
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бестолково все сделали. Невозможно сделать единое время по такой растянутой вширь стране. Минимум два, а лучше три часовых поясов долно быть у нас
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