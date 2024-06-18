Отправлено: - 17:07

Глущенко отметил, что завод планирует поставлять автомобили не только на казахстанский рынок, но и в другие страны Центральной Азии, а также в Россию



Цитата:не также а в первую очередь в россиюэто российский завод вывели из под санкций и быстренько начали возводить у нас на границе чтобы гнать в россию машины.этот проект должен выстрелить чтобы и остальные к нам потянулиськазахстану надо максимум вытащить пользы от санкционных ограничений так как мы в едином союзе тоже попали на бабки из за россии