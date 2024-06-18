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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16073
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:03
Цитата:
Согласен
Отвечать идиоту себе дороже
Но я богатый)
Цитата:
Была
С 90ых она региональный игрок в мелкой луже пост совка
Типа Турции
На сверхдержавность уже претендовать силенок не хватает
N0name:
больше так не делай, чтобы впредь не пришлось платить
больше так не делай, чтобы впредь не пришлось платить
Согласен
Отвечать идиоту себе дороже
Но я богатый)
Цитата:
N0name:
Рядовой Россия не была и тем более не станет.
Рядовой Россия не была и тем более не станет.
Была
С 90ых она региональный игрок в мелкой луже пост совка
Типа Турции
На сверхдержавность уже претендовать силенок не хватает
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16073
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:08
Цитата:
Я про 12 год
Когда Путин очень обиделся на болотные митинги
Цитата:
Почитай в телеге российские националистические Каналы
Всё как один ноют что русским сложнее получить гражданство чем таджикам
Цитата:
Идёт исламизация
Глобализация это когда в сборной Франции камерунцы а в Камеруне французы
А пока что-то в одну сторону игра)
Цитата:
Цитата:
Вот форум потихоньку скатывается)
Цитата:
Воюют за русский мир или чеченский?
За русский
Поэтому и шишки все на русских
Цитата:
Конечно
Есть русские кто не одобряет политику путина
А есть кто живя в Казахстане и пряча тут детей всецело за войну
Вот эти самые первые лицемеры и дряни
N0name:
Показатель одобрения деятельности Президента с 22 по 28 января 2024 года составил 76,2%
Показатель одобрения деятельности Президента с 22 по 28 января 2024 года составил 76,2%
Я про 12 год
Когда Путин очень обиделся на болотные митинги
Цитата:
Гога:
Кто тебе такое сказал ? Никаких кругов не проходил .Спокойно за 5 месяцев получил .Сочиняешь , однако ?
Кто тебе такое сказал ? Никаких кругов не проходил .Спокойно за 5 месяцев получил .Сочиняешь , однако ?
Почитай в телеге российские националистические Каналы
Всё как один ноют что русским сложнее получить гражданство чем таджикам
Цитата:
Гога:
Посмотрите состав сборных по футболу Франции и Бельгии на чемпионате Европы .Идёт глобализация .
Посмотрите состав сборных по футболу Франции и Бельгии на чемпионате Европы .Идёт глобализация .
Идёт исламизация
Глобализация это когда в сборной Франции камерунцы а в Камеруне французы
А пока что-то в одну сторону игра)
Цитата:
Гога:
Как же вы правы!!!
Как же вы правы!!!
Цитата:
Гога:
Как же вы верно всё подметили!!!
Как же вы верно всё подметили!!!
Вот форум потихоньку скатывается)
Цитата:
maxsaf:
Про Россию понятно, но там не только русские живут, и не только же русские в СВО участвуют, там и Ахмат
Про Россию понятно, но там не только русские живут, и не только же русские в СВО участвуют, там и Ахмат
Воюют за русский мир или чеченский?
За русский
Поэтому и шишки все на русских
Цитата:
maxsaf:
как же русские в Казахстане, тоже к ним отношение зависит от обсуждения здесь, на форуме, животрепещущих тем?
как же русские в Казахстане, тоже к ним отношение зависит от обсуждения здесь, на форуме, животрепещущих тем?
Конечно
Есть русские кто не одобряет политику путина
А есть кто живя в Казахстане и пряча тут детей всецело за войну
Вот эти самые первые лицемеры и дряни
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 642
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:10
Цитата:
"-....меня зовут питер, кстати.
-доктор стрейндж.
- а, выпендриваться будем!? Ну тогда я человек-паук" х/ф мстители.война бесконечности
N0name:
Рядовой Россия не была и тем более не станет
Рядовой Россия не была и тем более не станет
"-....меня зовут питер, кстати.
-доктор стрейндж.
- а, выпендриваться будем!? Ну тогда я человек-паук" х/ф мстители.война бесконечности
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:12
Цитата:
---Да мне , как и сам (надеюсь) нравится , когда здесь свою глупость показывают
maxsaf:
А может лучше не надо?
А может лучше не надо?
---Да мне , как и сам (надеюсь) нравится , когда здесь свою глупость показывают
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:19
Цитата:
---Неужели вы верите этим циферкам ?
abaika95:
Показатель одобрения деятельности Президента с 22 по 28 января 2024 года составил 76,2% Я про 12 год
Показатель одобрения деятельности Президента с 22 по 28 января 2024 года составил 76,2% Я про 12 год
---Неужели вы верите этим циферкам ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:21
Цитата:
То есть русский русскому - рознь, но отношение у тебя портится ко всем русским, скопом, судя по твоему комментарию. Это национализм, батенька.
abaika95:
Есть русские кто не одобряет политику путина А есть кто живя в Казахстане и пряча тут детей всецело за войну Вот эти самые первые лицемеры и дряни
Есть русские кто не одобряет политику путина А есть кто живя в Казахстане и пряча тут детей всецело за войну Вот эти самые первые лицемеры и дряни
То есть русский русскому - рознь, но отношение у тебя портится ко всем русским, скопом, судя по твоему комментарию. Это национализм, батенька.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:24
Цитата:
А мож за печеньки и кружевные труселя? Тогда по идее все шишки на модельеров и пекарей
abaika95:
Воюют за русский мир или чеченский? За русский Поэтому и шишки все на русских
Воюют за русский мир или чеченский? За русский Поэтому и шишки все на русских
А мож за печеньки и кружевные труселя? Тогда по идее все шишки на модельеров и пекарей
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:25
Цитата:
----На собственном опыте - 5 месяцев .Телеги нет , не пользуюсь . И не всегда надо тому , что там пишут . Там тоже 111 хватает .
abaika95:
Спокойно за 5 месяцев получил .Сочиняешь , однако ? Почитай в телеге российские националистические Каналы Всё как один ноют что русским сложнее получить гражданство чем таджикам
Спокойно за 5 месяцев получил .Сочиняешь , однако ? Почитай в телеге российские националистические Каналы Всё как один ноют что русским сложнее получить гражданство чем таджикам
----На собственном опыте - 5 месяцев .Телеги нет , не пользуюсь . И не всегда надо тому , что там пишут . Там тоже 111 хватает .
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 585
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:47
Комментарий проходит проверку.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 585
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:50
Комментарий проходит проверку.
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