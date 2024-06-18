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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16073
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:03
#7531
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Цитата:
N0name:
больше так не делай, чтобы впредь не пришлось платить

Согласен
Отвечать идиоту себе дороже
Но я богатый)
Цитата:
N0name:
Рядовой Россия не была и тем более не станет.

Была
С 90ых она региональный игрок в мелкой луже пост совка
Типа Турции
На сверхдержавность уже претендовать силенок не хватает
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16073
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:08
#7532
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Цитата:
N0name:
Показатель одобрения деятельности Президента с 22 по 28 января 2024 года составил 76,2%

Я про 12 год
Когда Путин очень обиделся на болотные митинги
Цитата:
Гога:
Кто тебе такое сказал ? Никаких кругов не проходил .Спокойно за 5 месяцев получил .Сочиняешь , однако ?

Почитай в телеге российские националистические Каналы
Всё как один ноют что русским сложнее получить гражданство чем таджикам
Цитата:
Гога:
Посмотрите состав сборных по футболу Франции и Бельгии на чемпионате Европы .Идёт глобализация .

Идёт исламизация
Глобализация это когда в сборной Франции камерунцы а в Камеруне французы
А пока что-то в одну сторону игра)
Цитата:
Гога:
Как же вы правы!!!

Цитата:
Гога:
Как же вы верно всё подметили!!!

Вот форум потихоньку скатывается)
Цитата:
maxsaf:
Про Россию понятно, но там не только русские живут, и не только же русские в СВО участвуют, там и Ахмат

Воюют за русский мир или чеченский?
За русский
Поэтому и шишки все на русских
Цитата:
maxsaf:
как же русские в Казахстане, тоже к ним отношение зависит от обсуждения здесь, на форуме, животрепещущих тем?

Конечно
Есть русские кто не одобряет политику путина
А есть кто живя в Казахстане и пряча тут детей всецело за войну
Вот эти самые первые лицемеры и дряни
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
642
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:10
#7533
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Цитата:
N0name:
Рядовой Россия не была и тем более не станет

"-....меня зовут питер, кстати.
-доктор стрейндж.
- а, выпендриваться будем!? Ну тогда я человек-паук" х/ф мстители.война бесконечности
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10433
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:12
#7534
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Цитата:
maxsaf:
А может лучше не надо?

---Да мне , как и сам (надеюсь) нравится , когда здесь свою глупость показывают :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10433
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:19
#7535
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Цитата:
abaika95:
Показатель одобрения деятельности Президента с 22 по 28 января 2024 года составил 76,2% Я про 12 год

---Неужели вы верите этим циферкам ? :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23520
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:21
#7536
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Цитата:
abaika95:
Есть русские кто не одобряет политику путина А есть кто живя в Казахстане и пряча тут детей всецело за войну Вот эти самые первые лицемеры и дряни

То есть русский русскому - рознь, но отношение у тебя портится ко всем русским, скопом, судя по твоему комментарию. Это национализм, батенька. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23520
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:24
#7537
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Цитата:
abaika95:
Воюют за русский мир или чеченский? За русский Поэтому и шишки все на русских

А мож за печеньки и кружевные труселя? Тогда по идее все шишки на модельеров и пекарей :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10433
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:25
#7538
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Цитата:
abaika95:
Спокойно за 5 месяцев получил .Сочиняешь , однако ? Почитай в телеге российские националистические Каналы Всё как один ноют что русским сложнее получить гражданство чем таджикам

----На собственном опыте - 5 месяцев .Телеги нет , не пользуюсь . И не всегда надо тому , что там пишут . Там тоже 111 хватает .
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
585
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:47
#7539
Комментарий проходит проверку.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
585
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 23:50
#7540
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